Hàn Quốc xếp thứ 55, Bắc Triều Tiên xếp thứ 149 danh sách quốc gia hòa bình

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu Kinh tế và hòa bình, một nhóm cố vấn chính sách có trụ sở tại Sydney (Úc), hôm 12/6 đã công bố danh sách các quốc gia hòa bình.Xét theo chỉ số hòa bình toàn cầu (GPI), Seoul đạt 1.867 điểm, xếp thứ 55, còn Bình Nhưỡng chỉ đạt 2.921 điểm, xếp thứ 149 trên tổng số 163 quốc gia được xếp hạng. Như vậy, Hàn Quốc đã rớt 9 hạng, còn Bắc Triều Tiên tăng một hạng so với báo cáo tương tự hồi năm ngoái.Chỉ số hòa bình toàn cầu (GPI) xem xét tổng cộng 23 yếu tố, chia thành ba lĩnh vực liên quan tới hòa bình, là “giải quyết xung đột trong và ngoài nước”, “an toàn xã hội và an ninh”, và “quân sự hóa”.Cụ thể, một số trong 23 yếu tố trên bao gồm tỷ lệ tội phạm, nguy cơ khủng bố, số lượng cảnh sát và binh sĩ trên 100.000 dân, số người tị nạn, quan hệ với các nước láng giềng, số thương vong do xung đột trong và ngoài nước, nhập và xuất khẩu vũ khí, năng lực vũ khí hạt nhân và vũ khí hạng nặng, chi tiêu quốc phòng trên Tổng sản phẩm quốc nội (GDP). Số điểm càng cao thì quốc gia được xem là “hòa bình” hơn.Việc Hàn Quốc bị rớt hạng dường như xuất phát từ điểm số thấp về mặt chi tiêu quốc phòng và các vấn đề khác liên quan tới quân sự hóa.Bắc Triều Tiên là quốc gia duy nhất trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương nằm trong 25 quốc gia đứng chót bảng xếp hạng. Theo giải thích của cơ quan cố vấn Úc, bất chấp đàm phán phi hạt nhân hóa của miền Bắc với miền Nam và Mỹ, Bình Nhưỡng có số điểm thấp nhất về năng lực vũ khí hạt nhân và vũ khí hạng nặng. Quốc gia càng sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân thì tính chất hòa bình càng thấp.Iceland đã 11 năm liên tiếp đứng đầu bảng xếp hạng này, theo sau là New Zealand, Bồ Đào Nha, Úc và Đan Mạch. Trong khi đó, Afghanistan, Xy-ri, Xu-đăng, Yemen và I-rắc xếp cuối bảng. Mỹ xếp thứ 128 và Trung Quốc xếp thứ 110.