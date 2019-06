Photo : YONHAP News

Theo thông cáo báo chí của Bộ tư lệnh Liên hợp quốc công bố vào ngày 11/6, trạm gác biên giới ở huyện Goseong, tỉnh Gangwon, nằm trong Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), vốn dĩ là trạm gác không mở cửa cho công chúng. Trước đó, các phương tiện truyền thông đưa tin Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đã quyết định hạn chế đi lại người dân tại trạm gác này.Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc khẳng định chưa hề ban lệnh hạn chế tiếp cận. Lý do là bởi trạm gác huyện Goseong vốn là trạm gác không mở cho công chúng vào xem, và hiện không thuộc "Chương trình giáo dục và định hướng về DMZ". Cơ quan này nhấn mạnh sự an toàn của du khách là ưu tiên hàng đầu của Bộ tư lệnh Liên hợp quốc.Vẫn chưa rõ khi nào trạm gác trên sẽ được mở cửa, mặc dù Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã đưa địa điểm này vào danh sách các cung đường đi bộ của “Con đường Hòa bình DMZ”.Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nhằm phát triển cung đường đi bộ mới trên, vốn đòi hỏi quy trình kiểm chứng độ an toàn và an ninh.Trạm gác huyện Goseong được xây dựng năm 1953 ngay sau khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953). Đây là trạm gác đầu tiên trên bán đảo Hàn Quốc, trở thành một biểu tượng của sự chia cắt hai miền. Theo thỏa thuận quân sự liên Triều hồi năm ngoái, trạm gác Goseong cùng với 10 trạm gác khác đã được lên kế hoạch phá dỡ. Tuy nhiên, xem xét tới tầm quan trọng về mặt lịch sử, hai phía đã quyết định giữ lại trạm gác này. Tháng 4 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc cũng đã chỉ định khu vực trên là di sản văn hóa quốc gia.