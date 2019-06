Đầu tư trực tiếp ở nước ngoài quý I cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 14/6 cho biết trong 3 tháng đầu năm nay, đầu tư trực tiếp tại nước ngoài của doanh nghiệp và cá nhân Hàn Quốc đạt 14,11 tỷ USD, tăng 44,9% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao kỷ lục.Xét theo ngành, đầu tư ở lĩnh vực chế tạo đạt 5,79 tỷ USD, chiếm 41% tổng giá trị đầu tư. Tiếp đó là lĩnh vực tài chính bảo hiểm (33,7%), bất động sản (11,4%), phân phối bán lẻ (4,9%) và khai thác khoáng sản (2,3%).Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết ở lĩnh vực chế tạo, chủ yếu diễn ra các hoạt động đầu tư như mua bán và sáp nhập (M&A) quy mô lớn, nhằm mở rộng bán hàng tại thị trường bản địa, hay lắp đặp thêm máy móc sản xuất. Trong khi đó, lĩnh vực tài chính bảo hiểm diễn ra các hoạt động đầu tư vào quỹ lương hưu, quỹ của các công ty quản lý tài sản nước ngoài.Theo quốc gia, đầu tư vào Mỹ đạt 3,65 tỷ USD, chiếm 25,9%. Điều này được phân tích là bởi các doanh nghiệp trong nước tăng đầu tư vào Mỹ sau khi Washington mở rộng bảo hộ mậu dịch. Tiếp đó là Trung Quốc chiếm 12% tổng giá trị đầu tư. Đứng thứ ba là Quần đảo Cayman, nơi được mệnh danh là một "thiên đường trốn thuế" tiêu biểu, chiếm 8,9%.Bộ Kế hoạch và tài chính phân tích mặc dù đầu tư trực tiếp tại nước ngoài trong quý I tăng hơn 40%, nhưng điều này là do ảnh hưởng từ "hiệu ứng cơ sở", bởi mức đầu tư trong quý I năm ngoái thấp hơn nhiều so với bình quân quý. “Hiệu ứng cơ sở” là hiện tượng các chỉ số có thể bị sai lệch đi so với giá trị thực tế tùy theo thời điểm được lấy làm căn cứ để tính các chỉ số đó. Kết quả đầu tư theo quý là một chỉ số ngắn hạn, chủ yếu được quyết định bởi các dự án đầu tư quy mô lớn, nên khó có thể coi đây là một xu hướng.