Tổng thống kêu gọi Bắc Triều Tiên đối thoại, chứng tỏ quyết tâm giải trừ hạt nhân

Photo : YONHAP News

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thụy Điển, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 14/6 đã có bài phát biểu trước Quốc hội Thụy Điển với chủ đề "Lòng tin vì hòa bình và phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc".Tổng thống nhấn mạnh điều đảm bảo hòa bình cho Bắc Triều Tiên không phải hạt nhân, mà chính là đối thoại. Nếu miền Bắc đi theo con đường đối thoại thì không quốc gia nào trên thế giới có thể đe dọa tới sự an toàn và thể chế của nước này.Tổng thống nêu rõ điều kiện đầu tiên và không thể thay đổi của hòa bình chính là sự tôn trọng và bảo đảm cho thể chế của nhau. Sự ủng hộ với hòa bình bán đảo Hàn Quốc là con đường mang lại lợi ích cho hai miền Nam-Bắc và toàn thế giới. Hòa bình chỉ có thể được thực hiện bằng biện pháp hòa bình, đó chính là đối thoại.Tổng thống khẳng định Bắc Triều Tiên cần phải tin tưởng đối phương để giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại. Trong khi đó, người dân Hàn Quốc cũng phải tin tưởng vào đối thoại với miền Bắc.Để dỡ bỏ cấm vận của cộng đồng quốc tế, chính quyền miền Bắc cần phải dập tắt mối lo ngại của người dân thế giới về xung đột quân sự và vũ trang hạt nhân. Tức, nước này phải chứng minh quyết tâm giải trừ hạt nhân và thiết lập cơ chế hòa bình bằng hành động thiết thực. Từ nay cho tới khi giành được lòng tin từ cộng đồng quốc tế, miền Bắc cần tiếp tục đối thoại với thế giới, từ song phương đến đa phương. Mặt khác, Tổng thống hối thúc Bình Nhưỡng thực thi các dự án hợp tác, giao lưu liên Triều mà hai miền đã nhất trí, tạo ra hòa bình ngay từ bên trong.Theo ông Moon, nếu Bắc Triều Tiên thực sự nỗ lực thì cuối cùng, cộng đồng quốc tế sẽ dỡ bỏ cấm vận với nước này, bảo đảm cho sự an toàn của miền Bắc. Tổng thống cam kết sẽ nỗ lực cùng miền Bắc khôi phục lòng tin của cộng đồng quốc tế.Sau khi thoát khỏi cấm vận, nếu hai miền Nam-Bắc xây dựng một cộng đồng kinh tế chung thì cả hai bên sẽ cùng đạt được sự thịnh vượng, từ đó thúc đẩy hòa bình tại khu vực Đông Bắc Á, phát huy hết tiềm năng của châu Á.Tổng thống nhấn mạnh phi hạt nhân hóa một cách toàn diện, hòa bình bán đảo Hàn Quốc sẽ trở thành nền tảng vững chắc để chống phổ biến hạt nhân và giải trừ quân bị trên toàn thế giới, là một điển hình về giải quyết tranh chấp quân sự quốc tế.Tổng thống đánh giá sau ba lần hội đàm thượng đỉnh liên Triều vào năm ngoái, hai miền Nam-Bắc đã dừng các hành vi thù địch ở khu vực ranh giới quân sự liên Triều, ngư dân gần biên giới có thể đánh cá một cách an toàn. Đây chính là những biểu hiện dù còn nhỏ, nhưng rất cụ thể của hòa bình. Nếu tích lũy dần dần những "hòa bình nhỏ bé" này, sự thù địch giữa hai bên sẽ biến mất, người dân cả hai miền Nam-Bắc sẽ đều cùng ủng hộ hòa bình, tin tưởng lẫn nhau.Đây là lần thứ hai Tổng thống diễn thuyết về "hòa bình bán đảo Hàn Quốc" trong chuyến công du ba nước Bắc Âu, sau bài phát biểu tại Diễn đàn Oslo, Na Uy. Tham dự bài phát biểu của Tổng thống cùng ngày có 250 giới chức Thụy Điển, trong đó có Quốc vương Carl XVI Gustav, các nghị sĩ Quốc hội và quan chức Chính phủ.