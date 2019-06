Lần đầu tiên bán di sản văn hóa cho bảo tàng nước ngoài

Photo : YONHAP News

Cục di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc ngày 18/6 đã tiến hành thẩm định và phê chuẩn việc bán hai bức bình phong Chaekgado (Sách giá đồ) và Yeonhwado (Liên hoa đồ) cho Bảo tàng mỹ thuật quốc gia Victoria (Melbourn, Úc).Đây là hai bức bình phong chủ đề hội họa truyền thống được sáng tác vào thời kỳ cận đại từ cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, mỗi bức gồm 10 tấm, có chiều dài trên 3m.Cục di sản văn hóa quốc gia giải thích việc đưa ra quyết định trên do hai tác phẩm này không thuộc di sản cấp quốc gia, và có nhiều tác phẩm tương tự. Thêm vào đó, chủ sở hữu sắp tới của hai tác phẩm này không phải là nhà sưu tầm cá nhân, mà là bảo tàng mỹ thuật quốc gia, nên tác phẩm sẽ được trưng bày tại các triển lãm, có cơ hội được giới thiệu rộng rãi với người dân thế giới.Bảo tàng mỹ thuật Victoria được thành lập năm 1861, là bảo tàng lâu đời nhất tại Úc, có quy mô rất lớn. Bảo tàng có một phòng triển lãm về Hàn Quốc, nhưng vẫn còn khá ít các tác phẩm trưng bày so với phòng triển lãm về Trung Quốc và Nhật Bản. Do đó, bảo tàng này đã tìm mua các di sản văn hóa Hàn Quốc và cuối cùng đã mua được hai bức bình phong từ các nhà sưu tầm cá nhân của Hàn Quốc.