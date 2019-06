Chi tiêu của khách quốc tế xuống thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Chi tiêu trung bình của khách du lịch nước ngoài tại Hàn Quốc sau 4 năm liên tục giảm sút, đã xuống tới mức thấp nhất trong vòng 10 năm qua.Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch cùng Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) hôm thứ Ba (18/6) thông báo, trong quý I năm nay khách du lịch nước ngoài chỉ tiêu trung bình 1.268 USD ở Hàn Quốc, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái và tương đương với mức của năm 2010.Theo quốc gia, du khách Trung Quốc tiêu trung bình 1.735 USD, tiếp đó là khách Đoàn Loan (1.131 USD), và du khách Mỹ (1.103 USD). Tất cả đều giảm chi tiêu so với quý I năm 2018.Trung bình, khách du lịch quốc tế lưu lại 6,9 ngày ở Hàn Quốc, thấp hơn mức trọn một tuần lễ của quý I năm ngoái.Tỷ lệ khách quay lại Hàn Quốc là 59,2%, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2018. Mức độ hài lòng của du khách nước ngoài đạt 93,9%, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm 2018.Sau khi đạt mức cao kỷ lục 1.713 USD năm 2015, chi tiêu trung bình của du khách nước ngoài bắt đầu lao dốc từ năm 2016.Vào thời điểm đó, Bắc Kinh bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế du lịch và giao thương với Seoul, xuất phát từ mâu thuẫn liên quan đến tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD) mà Mỹ triển khai tại Hàn Quốc. Số lượng du khách Trung Quốc đã sụt giảm đáng kể sau động thái trên.