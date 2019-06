Rà soát toàn bộ hạ tầng ngầm trên cả nước

Photo : YONHAP News

Chính phủ đã lập đối sách sau một loạt sự cố như vụ hỏa hoạn ở công ty viễn thông KT, hay vụ vỡ đường ống nước nóng ở tỉnh Gyeonggi, khiến dư luận lo ngại về những tai nạn có thể xảy ra do các hạ tầng cũ kỹ dưới lòng đất.Trước tiên, Chính phủ sẽ khắc phục khẩn cấp khoảng 370 điểm nghi bị rò trong hệ thống đường ống dẫn nước nóng trên toàn quốc. Ngoài ra, Chính phủ sẽ đẩy nhanh việc bảo trì 40 đường ống dẫn dầu có nguy cơ bị han gỉ, 12 đường điện ngầm bị lỗi về thiết bị cứu hỏa hay cảnh báo, 160 đường ống dẫn gas bị lỗi van.Căn cứ theo kết quả đánh giá an toàn, Chính phủ kết luận có trên 90% đường ống dẫn dầu và đường dây viễn thông, hơn 1.500 km đường ống dẫn nước ngầm bị han gỉ đã lắp đặt trên 20 năm, có nguy cơ xảy ra hiện tượng lún, sụt đất. Do vậy, Chính phủ quyết định đưa đường dây điện và viễn thông vào đối tượng quản lý thuộc Luật an toàn hạ tầng.Mặt khác, Chính phủ sẽ xây dựng bản đồ tổng hợp về không gian ngầm và dữ liệu lớn về các hạ tầng trên toàn quốc, thành lập Viện Quản lý an toàn địa chính (tên tạm thời) để quản lý tổng hợp các hạ tầng quốc gia như đập, hồ trữ nước, đường sắt, cảng biển.Chính phủ sẽ rót 32.000 tỷ won (27 tỷ USD) trong vòng 5 năm để thực hiện các đối sách an toàn nói trên.