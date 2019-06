Chỉ có 4 đảng tham gia khóa họp Quốc hội bất thường tháng 6

Photo : KBS News

Đảng Tương lai chính nghĩa, đảng Hòa bình dân chủ và đảng Công lý ngày 17/6 đã đệ trình đơn yêu cầu triệu tập khóa họp Quốc hội bất thường tháng 6. Có 98 nghị sĩ, trong đó gồm toàn bộ nghị sĩ của ba đảng này và một số nghị sĩ của đảng Dân chủ đồng hành, đã ký tên vào đơn yêu cầu. Theo đó, Quốc hội sẽ mở khóa họp bất thường vào ngày 20/6. Phe đối lập hối thúc đảng Hàn Quốc tự do quay trở lại Quốc hội để thảo luận về các dự luật dân sinh cũng như việc tổ chức phiên điều trần kinh tế.Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành chỉ trích việc đảng Hàn Quốc tự do yêu cầu tổ chức phiên điều trần kinh tế là đi ngược nguyên tắc, không thể tiếp tục nhẫn nhịn thêm nữa. Tuy nhiên, thay vì lựa chọn tự trình đơn triệu tập Quốc hội, đảng này lựa chọn hình thức cùng tham gia với ba đảng đối lập. Điều này được cho là nhằm xem xét tới quá trình thảo luận với đảng Hàn Quốc tự do sau này.Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Lee In-young trong cuộc họp toàn thể nghị sĩ ngày 17/6 nhấn mạnh, dù cánh cửa mới đã được mở ra một nửa, nhưng Quốc hội phải làm tròn nghĩa vụ của mình.Trong khi đó, đảng Hàn Quốc tự do vẫn giữ nguyên lập trường của mình. Trong cuộc họp toàn thể nghị sĩ của đảng này vào cùng ngày 17/6, một số ít nghị sĩ cho rằng cần phải quay lại Quốc hội vô điều kiện. Tuy nhiên, đa phần các nghị sĩ đều cho rằng đảng Hàn Quốc tự do cần phải quyết liệt hơn nữa. Tức, đảng này vẫn giữ nguyên điều kiện là chính giới phải xin lỗi về việc chỉ định thông qua nhanh các dự luật trọng điểm và tổ chức phiên điều trần kinh tế.Đảng Dân chủ đồng hành chủ trương khởi động trước các ủy ban thường trực Quốc hội do đảng này đóng vai trò chủ tịch, nhằm thông qua dự thảo ngân sách bổ sung và các dự luật dân sinh. Tuy nhiên, do việc thảo luận với đảng Hàn Quốc tự do là điều thiết yếu, nên dù cánh cửa Quốc hội có thể mở ra, nhưng sẽ còn nhiều khó khăn để khôi phục hoạt động bình thường.