Người lao động tăng du lịch trong nước nhờ biện pháp hỗ trợ của Chính phủ

Photo : YONHAP News

​Bắt đầu từ năm ngoái, Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) đã triển khai dự án hỗ trợ du lịch trong nước cho người lao động, nhằm xây dựng văn hóa nghỉ ngơi tự do trong công sở, thúc đẩy du lịch trong nước. Tham gia vào dự án này, người lao động đóng 200.000 won (170 USD), công ty đóng 100.000 won (85 USD) và Chính phủ sẽ hỗ trợ thêm 100.000 won (85 USD).Ngay năm đầu tiên thực hiện, đã có rất đông người lao động đăng ký tham gia, hiệu quả đạt được từ dự án là rất lớn. Cơ quan du lịch Hàn Quốc ngày 19/6 công bố kết quả thực hiện trong năm 2018, cho biết đã có 20.000 người lao động từ 2.441 doanh nghiệp tham gia vào dự án.Theo kết quả khảo sát, số lần người lao động đi du lịch trong nước đã tăng từ 2,7 lần trong năm 2017 lên 4,1 lần trong năm 2018. Số ngày đi du lịch tăng từ 5,5 ngày lên 8,5 ngày, tức hơn 50%. Đặc biệt, chi tiêu du lịch đạt trên 920.000 won (780 USD), cao gấp 9 lần mức hỗ trợ của Chính phủ, cho thấy dự án đã mang lại hiệu quả lớn trong việc thúc đẩy chi tiêu du lịch nội địa.Đặc biệt, hơn một nửa người lao động tham gia dự án trả lời rằng đã quyết định đi du lịch trong nước, điều mà họ không hề lên kế hoạch. Ngoài ra, nhiều người trả lời đã định đi nước ngoài, nhưng sau đó lại chuyển sang đi du lịch trong nước. Tỷ lệ người lao động sử dụng ngày phép năm để đi du lịch cũng tăng mạnh so với một năm trước.Trong năm 2019, có 80.000 lao động từ 7.518 doanh nghiệp tham gia dự án, cao gấp 4 lần so với năm ngoái. KTO cho biết sẽ nỗ lực để tạo điều kiện cho nhiều người lao động và doanh nghiệp tham gia hơn nữa vào dự án trong năm sau.