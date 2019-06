Đảng Hàn Quốc tự do không dự cuộc họp của các Ủy ban thường trực Quốc hội

Photo : KBS News

4 đảng Dân chủ đồng hành, Tương lai chính nghĩa, Hòa bình dân chủ và Công lý, đã khởi động cuộc họp của các Ủy ban thường trực Quốc hội vào ngày 19/6, trước thềm triệu tập khoá họp Quốc hội bất thường tháng 6 vào ngày 20/6.Trước đó, vào ngày 17/6, các đảng này đã đệ trình đơn yêu cầu triệu tập khóa họp Quốc hội bất thường tháng 6, bất kể sự vắng mặt của đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất tại Quốc hội.Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp thuộc Quốc hội đã mở phiên toàn thể vào ngày 18/6, chất vấn Bộ trưởng Tư pháp Park Sang-ki và Giám đốc Cơ quan Cảnh sát quốc gia Min Gap-ryong về các vấn đề nổi cộm.Đúng như dự kiến, phần lớn nghị sĩ đảng Hàn Quốc tự do đã không tham dự phiên họp, chỉ có một nghị sĩ tham dự để bày tỏ lập trường phản đối về việc chính giới chỉ định thông qua nhanh các dự luật trọng điểm tại Quốc hội. Đảng Tương lai chính nghĩa cũng không tham gia phiên họp toàn thể do bất mãn về lịch trình bổ nhiệm các nhân sự trong Ủy ban đặc biệt.Ủy ban Kế hoạch và tài chính Quốc hội cùng ngày cũng mở phiên toàn thể để thảo luận về lịch trình phiên điều trần kiểm tra tư cách đạo đức và năng lực với ứng cử viên Giám đốc Cơ quan thuế quốc gia Kim Hyun-jun. Tuy nhiên, đảng Hàn Quốc tự do đã bất ngờ thông báo không tham dự. Trước đó, đảng này có kế hoạch tham dự cuộc họp để thông qua kế hoạch điều trần. Được biết, ban lãnh đạo đảng đã đề nghị thay đổi lịch trình cuộc họp, nhưng không được Ủy ban chấp thuận, nên quyết định không tham dự.Được biết, Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang trong cuộc họp với Đại diện ba đảng vào ngày 19/6 đã đề xuất về việc tổ chức một "hội nghị bàn tròn về kinh tế", thay vì "phiên điều trần kinh tế" như yêu cầu của đảng Hàn Quốc tự do. Hội nghị này có hình thức như một cuộc thảo luận, để các nghị sĩ cùng các chuyên gia dân sự cùng đánh giá về tình hình kinh tế hiện nay.Đảng Dân chủ đồng hành giữ lập trường rằng đảng Hàn Quốc tự do không thể lấy "phiên điều trần kinh tế" làm điều kiện bình thường hóa hoạt động Quốc hội. Ngược lại, đảng Hàn Quốc tự do chỉ trích đảng Dân chủ đồng hành không đủ tự tin tiến hành phiên điều trần kinh tế, cho rằng đảng cầm quyền sẽ tự tuyên bố từ bỏ việc thông qua dự thảo ngân sách bổ sung vào một thời điểm thích hợp, rồi đổ lỗi cho phe đối lập.