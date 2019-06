ICAO hoãn điều tra đường bay mới tại Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 19/6 đưa tin: Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) thuộc Liên hợp quốc đã quyết định hoãn điều tra thực địa chuẩn bị cho việc việc mở đường bay mới của Bắc Triều Tiên, do lo ngại có thể vi phạm lệnh cấm vận.Vào tháng 2 năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã đề nghị lên ICAO về việc mở đường bay mới. Tháng 5 vừa qua, các quan chức của tổ chức này đã đến thăm Bình Nhưỡng, thảo luận với giới chức miền Bắc, tiến hành công tác chuẩn bị mở đường bay.Trước đó, hãng tin Reuters (Anh) ngày 3/6 dẫn lời một nguồn tin giấu tên cho biết Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế đã dự định tiến hành kiểm tra an toàn hàng không tại Bắc Triều Tiên vào tháng 9 năm nay, nhằm chuẩn bị cho việc mở đường bay mới. Tuy nhiên, tổ chức này đã quyết định hoãn điều tra sang năm 2020, do nội bộ nước Mỹ có ý kiến lo ngại Bắc Triều Tiên có thể lợi dụng những công nghệ được ICAO chia sẻ vào việc phát triển vũ khí.