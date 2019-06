Hàn Quốc vẫn đứng đầu danh sách quốc gia đổi mới của EU

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 19/6 thông báo Hàn Quốc đã năm thứ 7 liên tiếp đứng đầu danh sách các quốc gia đổi mới do Liên minh châu Âu (EU) xếp hạng.Cụ thể, Hàn Quốc đạt 137 điểm trong “Bảng xếp hạng đổi mới” của EU, vốn đưa ra đánh giá so sánh về năng lực nghiên cứu và đổi mới của 28 nước thành viên Liên minh châu Âu cùng 18 quốc gia khác.Như vậy, Hàn Quốc là nước có tính đổi mới cao nhất, với số điểm cao hơn tới 37% so với mức của EU năm 2018. Xếp sau Hàn Quốc là Canada (118 điểm), Úc (112 điểm) và Nhật Bản (111 điểm).Bảng xếp hạng này được so sánh với mức tổng thể của Liên minh châu Âu, do quy mô kinh tế và dân số của phần lớn các nhà cạnh tranh toàn cầu đều vượt xa các quốc gia thành viên của EU.EU đánh giá tính đổi mới của Hàn Quốc đã liên tục cải thiện kể từ năm 2011, nhấn mạnh tới các lĩnh vực đặc biệt nổi bật là nghiên cứu kinh doanh, chi tiêu cho phát triển và thực thi quyền sử hữu trí tuệ.Nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á cũng nỗ lực thúc đẩy trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế hydro và nhiều lĩnh vực đổi mới khác như những động lực phát triển mới, giữa bối cảnh cả xuất và nhập khẩu đều chững lại.Bên cạnh đó, lĩnh vực mà Seoul cũng đang tập trung vào là dữ liệu lớn (big data), mạng 5G, nhà máy thông minh và y sinh học.