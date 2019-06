Đảng đối lập chính không dự kỳ họp Quốc hội bất thường

Photo : YONHAP News

Quốc hội bất thường Hàn Quốc mở kỳ họp bất thường hôm thứ Năm (20/6) theo đề nghị của 4 đảng lớn, mà không có sự tham gia của đảng đối lập chính Hàn Quốc tự do.Chủ tịch Quốc hội Moon Hee-sang tuyên bố kỳ họp bất thường bắt đầu lúc 10 giờ sáng cùng ngày mà không có lễ khai mạc, do các đảng không đạt được nhất trí về lịch trình của kỳ họp.Vào đầu tuần này, các nghị sĩ của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành và ba đảng nhỏ đã cùng nhau trình kiến nghị về việc tổ chức kỳ họp bất thường tháng 6 mà không có đảng Hàn Quốc tự do, trong một nỗ lực nhằm bình thường hóa hoạt động của Quốc hội.4 đảng dự kiến xem xét thông qua một dự thảo ngân sách bổ sung và giải quyết những vấn đề cấp bách khác của nhánh lập pháp.Trước đó, 4 đảng đã lên kế hoạch để Thủ tướng Lee Nak-yon có bài phát biểu về ngân sách bổ sung trong phiên họp toàn thể ngày 20/6. Tuy nhiên, đảng đối lập chính Hàn Quốc tự do đã gây sức ép, làm hỏng kế hoạch này.Ủy ban đặc biệt về cải cách chính trị thuộc Quốc hội dự định tổ chức phiên họp toàn thể vào chiều cùng ngày để xem xét khả năng thông qua nhanh dự thảo Luật bầu cử sửa đổi.Đảng Hàn Quốc tự do được dự đoán là cũng sẽ tẩy chay phiên họp này. Trước đó, đảng này đã chỉ trích ý định của 4 đảng thông qua nhanh dự thảo Luật bầu cử sửa đổi là một cuộc "đảo chính lập pháp" nhằm kéo dài chính quyền độc tài cánh tả.