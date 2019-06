Tử vong do tai nạn giao thông giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát và Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 20/6 công bố số liệu thống kê sơ bộ cho biết, trong vòng từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, đã có 1.347 người tử vong vì tai nạn giao thông, giảm 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, số ca tử vong do uống rượu lái xe gây tai nạn là 102 người, giảm 32,9%. Số ca tử vong trên đường cao tốc giảm 30,8%, tử vong là người đi bộ giảm 13,9%.Tuy nhiên, nạn nhân là người đi bộ vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số các ca tử vong vì tai nạn giao thông (515 người). Chính phủ có kế hoạch giảm vận tốc tối đa của xe cộ khi đi trong đô thị. Thời điểm tai nạn tập trung vào giờ đi làm hoặc tan tầm, hay ban đêm. Có 161 ca tử vong vì sang đường không đúng quy định, chiếm 31,3% tổng số nạn nhân là người đi bộ.Xét theo độ tuổi, số ca tử vong là người cao tuổi (trên 65 tuổi) là 631 người, giảm 2,5%. Tuy nhiên, số ca tử vong là tài xế trên 65 tuổi lại tăng 2,5%.Trong số các địa phương, thành phố Gwangju, Ulsan, Daejeon hay tỉnh Nam Chungcheong có mức giảm mạnh số ca tử vong vì tai nạn giao thông, đều trên 24%. Trong khi đó, các địa phương như thành phố Incheon, đảo Jeju, tỉnh Bắc Gyeongsang lại tăng số ca tử vong do tai nạn giao thông.