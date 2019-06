Đình chỉ khởi tố trường hợp phá thai dưới 12 tuần tuổi

Photo : YONHAP News

Ngày 11/4 vừa qua, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết khẳng định điều 269 Luật Hình sự hiện hành có nội dung xử phạt hành vi phá thai, là không hợp hiến. Theo đó, Viện Kiểm sát quyết định sẽ đình chỉ khởi tố với những người phá thai dưới 12 tuần tuổi.Sau khi xem xét thực trạng phá thai sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp, Viện Kiểm sát tối cao đã lập tiêu chuẩn xử lý các vụ phá thai để gửi cho các Viện Kiểm sát cấp dưới.Trong phán quyết đưa ra hồi tháng 4, Tòa án Hiến pháp kết luận thời điểm mà thai nhi có thể rời khỏi cơ thể mẹ và sinh tồn một cách độc lập là 22 tuần. Quốc gia có thể cho phép việc phá thai trước thời điểm này, đảm bảo cho người phụ nữ có đủ thời gian để suy xét và đưa ra quyết định về việc có giữ thai nhi và sinh con hay không.Về điều này, Viện Kiểm sát đưa ra tiêu chuẩn cho phép phá thai là "thai nhi dưới 12 tuần tuổi", viện dẫn lý do rõ ràng về mặt kinh tế, xã hội. Viện Kiểm sát đã tham khảo một số nước như Mỹ hay châu Âu cho phép phá thai mà không cần hỏi lý do nếu thai nhi dưới 12 tuần tuổi.Đối với trường hợp phá thai khi thai nhi từ 12 tới 22 tuần tuổi, hoặc lý do phá thai gây tranh cãi trong xã hội, Viện Kiểm sát sẽ tạm dừng khởi tố cho tới khi Quốc hội lập ra luật mới về tội phá thai.Với những phụ nữ đang bị xét xử vì tội phá thai, Viện Kiểm sát sẽ đệ trình Tòa án hoãn tuyên án nếu "thai dưới 12 tuần tuổi, có lý do rõ ràng". Tuy nhiên, Viện Kiểm sát sẽ vẫn truy cứu tội danh với những vụ việc cần phải ưu tiên quyền sống của thai nhi, hoặc vụ việc bác sĩ tiến hành phá thai một cách bừa bãi.