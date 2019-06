Khởi động đàm phán FTA Hàn-Nga trong lĩnh vực dịch vụ, đầu tư

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 21/6 thông báo Hàn Quốc đã bắt đầu đàm phán thương mại tự do với Nga trong các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư.Cụ thể, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee và Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Maxim Oreshkin đã thông báo việc chính thức khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do (FTA) tại thủ đô Mát-xcơ-va (Nga) một ngày trước đó.Thông báo được đưa ra sau gần một năm hai nước nhất trí bắt đầu thảo luận thỏa thuận thương mại tự do trong các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư tại một hội nghị diễn ra hồi tháng 6 năm ngoái.Vào đầu tháng này, Hàn Quốc đã khởi động đàm phán FTA với Philippines. Seoul cũng nhất trí duy trì hiệp định thương mại tự do với Anh, bất kể các diễn biến trong tương lai của việc London rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) sẽ là gì.Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên khẳng định các động thái vừa qua của Seoul là nhằm làm giảm sự phụ thuộc lớn về mặt thương mại của Hàn Quốc vào Mỹ và Trung Quốc, qua đó đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình.Bộ nhận định hội đàm FTA với Nga là phù hợp với “Chính sách phương Bắc mới” của Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in, vốn tập trung vào thúc đẩy quan hệ kinh tế và đối ngoại với Mát-xcơ-va và các quốc gia khu vực Trung Á.