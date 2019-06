Thặng dư cán cân vãng lai với các nước Đông Nam Á cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 21/6 công bố số liệu cho biết trong năm ngoái, thặng dư cán cân vãng lai giữa Hàn Quốc với các quốc gia Đông Nam Á đạt 93,48 tỷ USD, cao hơn 17 tỷ USD so với tổng thặng dư cán cân vãng lai Hàn Quốc trong năm 2018 (76,4 tỷ USD).Mức thặng dư trên cũng cao hơn 17,43 tỷ USD so với mức thặng dư kỷ lục giữa Hàn Quốc với các nước Đông Nam Á hồi năm 2017 là 76,05 tỷ USD.Trong năm ngoái, xuất khẩu chíp bán dẫn sang các thị trường như Hồng Kông, Singapore tăng; xuất khẩu chíp bán dẫn, chế phẩm dầu mỏ sang Việt Nam, nơi có nhiều nhà máy sản xuất của doanh nghiệp lớn Hàn Quốc, cũng tăng mạnh.Thặng dư cán cân vãng lai với Trung Quốc chuyển sang xu hướng tăng sau 5 năm, đạt 49,11 tỷ USD. Đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa với Trung Quốc đạt hơn 141,52 tỷ USD, mức cao kỷ lục, vượt qua mức kỷ lục 134,85 tỷ USD được xác lập vào năm 2013. Sự gia tăng xuất khẩu chíp bán dẫn, chế phẩm dầu mỏ đã góp phần mở rộng quy mô thặng dư cán cân hàng hóa. Tiếp đó, cán cân du lịch cũng chuyển sang đạt thặng dư, nhờ sự cải thiện của cán cân dịch vụ.Trong khi đó, cán cân vãng lai với khu vực Trung Đông thâm hụt 62,08 tỷ USD. Kim ngạch nhập khẩu, chủ yếu là dầu thô, đạt 84,53 tỷ USD, mức cao nhất kể từ sau năm 2014. Điều này là bởi giá dầu quốc tế đã tăng 35% so với một năm trước.Quy mô thặng dư cán cân vãng lai với Mỹ tiếp tục giảm 4 năm liên tiếp, đạt 24,71 tỷ USD, mức thấp nhất trong vòng 6 năm kể từ năm 2012.Cán cân hàng hóa với Nhật Bản thâm hụt 24,29 tỷ USD, lần đầu giảm sau 4 năm, nhưng vẫn là mức thâm hụt lớn, nếu không tính đến khu vực Trung Đông, nơi Hàn Quốc nhập khẩu dầu thô.Cán cân du lịch và quyền sở hữu trí tuệ với khu vực Liên minh châu Âu (EU) thâm hụt 13,05 tỷ USD. Trong đó, cán cân du lịch thâm hụt khoảng 5,25 tỷ USD. Lĩnh vực vận tải biển cũng tăng quy mô thâm hụt do sự đình trệ của các công ty vận tải biển trong nước.Xét một cách tổng thể, BOK đánh giá thặng dư cán cân vãng lai năm ngoái đã tăng so với một năm trước. Tuy nhiên, có thể trong năm nay, quy mô thặng dư ở một số khu vực sẽ giảm đi do chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố bất ổn, như điều kiện xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như chíp bán dẫn xấu đi, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung.