Xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 6 giảm 10%

Số liệu của Cục thống kê quốc gia công bố ngày 21/6 cho thấy: xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm tới 10% trong 20 ngày đầu tiên của tháng 6 so với cùng kỳ năm ngoái, xuất phát từ nhu cầu chững lại của các sản phẩm chất bán dẫn.Cụ thể, xuất khẩu chỉ đạt 27,2 tỷ USD trong khoảng từ ngày 1/6 đến 20/6, thấp hơn so với mức 30,2 tỷ USD cùng kỳ năm 2018.Xuất khẩu trung bình ngày (không tính ngày cuối tuần) cũng giảm so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,88 tỷ USD.Về mặt hàng, lượng xuất khẩu các sản phẩm chất bán dẫn và xăng dầu đã giảm lần lượt 24,3% và 22,4%.Trong khi đó, xuất khẩu ô tô và thiết bị viễn thông không dây tăng lần lượt 19,6% và 10,5%.Về thị trường, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ và châu Âu tăng nhẹ, lần lượt là 3,3% và 0,3%.Tuy nhiên, xuất khẩu sang Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc, đã lao dốc tới 20,9%.Ngoài ra, trị giá hàng hóa nhập khẩu đạt 27,8 tỷ USD trong 20 ngày đầu tháng 6, giảm 8,1% so với cùng kỳ năm ngoái.