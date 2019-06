Hàn Quốc phá dỡ một tàu bị điều tra vi phạm cấm vận Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 20/6 cho biết Chính phủ đã cho phép phá dỡ tàu "Katrin" mang quốc tịch Panama chở 1.014 tấn chế phẩm dầu mỏ. Mới đây, Hàn Quốc đã tiến hành điều tra con tàu này do nghi ngờ vi phạm cấm vận của Liên hợp quốc.Quan chức trên khẳng định công tác điều tra vẫn chưa kết thúc, nhưng quy trình phá dỡ đã được thực hiện vào ngày 14/6 vừa qua với sự đồng ý của chủ tàu và sự phê chuẩn của các cơ quan hữu quan Chính phủ.Được biết, chủ tàu đã ngỏ ý muốn phá dỡ tàu với Chính phủ Hàn Quốc vào cuối tháng trước, do tất cả các thuyền viên trên tàu đều đã bỏ đi, thêm vào đó là gánh nặng về các chi phí neo đậu tàu. Trong khi đó, Chính phủ Hàn Quốc nhận định việc phá dỡ tàu không gây ảnh hưởng tới công tác điều tra.Đây là lần đầu tiên, một tàu đang bị điều tra về cáo buộc vi phạm cấm vận với Bắc Triều Tiên bị phá dỡ tại Hàn Quốc.Tàu Katrin bị điều tra tại Busan từ tháng 2 năm nay, do bị nghi ngờ đã vi phạm nghị quyết cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, hoán chuyển trái phép chế phẩm dầu mỏ cho tàu của miền Bắc.Hiện tại, ngoài tàu Katrin, cơ quan chức năng của Hàn Quốc đang tiến hành điều tra 5 con tàu khác với cáo buộc tương tự. Trong đó, có 4 tàu đã kết thúc điều tra, và Chính phủ đang thảo luận với Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an về phương hướng xử lý trong thời gian tới. Chiếc còn lại vẫn đang trong quá trình điều tra.