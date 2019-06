Số hộ gia đình một thành viên gia tăng

Photo : KBS News

Viện nghiên cứu quản trị của tập đoàn tài chính KB ngày 23/6 công bố báo cáo cho biết, theo số liệu thống kê năm 2017, số hộ gia đình một thành viên tại Hàn Quốc đã tăng lên 5.620.000 hộ, chiếm gần 30% tổng số hộ gia đình.Trong báo cáo này, Viện nghiên cứu cũng công bố kết quả cuộc khảo sát đối với 2.000 người thuộc các hộ gia đình một thành viên trong độ tuổi từ 25 đến 59, tiến hành vào tháng 4 vừa qua. Trong đó, 53% số người được hỏi trả lời sẽ tiếp tục sống một mình trong thời gian tới. Đặc biệt, 38% trả lời sẽ sống một mình trong hơn 10 năm tới, tăng 3,5% so với kết quả khảo sát tương tự tiến hành vào năm ngoái. Lý do khiến những người này chọn sống một mình là vì cảm thấy "tự do và thoải mái".Sự gia tăng hộ gia đình một thành viên được phân tích sẽ kéo theo sự thay đổi về hình thái tiêu dùng tại Hàn Quốc.Độ tuổi nghỉ hưu dự kiến của các hộ gia đình một thành viên là 61,3 tuổi, sớm hơn so với mức bình quân chung là 64,9 tuổi của các hộ gia đình tại Hàn Quốc.Tuy nhiên, để chuẩn bị cho việc nghỉ hưu, các hộ gia đình một thành viên ước tính sẽ cần phải tiết kiệm được 1.230.000 won (1.065 USD) mỗi tháng, nhưng số tiền tiết kiệm trên thực tế hiện chỉ dừng ở 700.000 won (605 USD) một tháng.Điều khiến nam giới trong các hộ gia đình một thành viên lo lắng nhất là "sự cô đơn", trong khi ở nữ giới là "vấn đề kinh tế". Mức độ hài lòng về cuộc sống của nữ giới cao hơn nam giới, nhưng mức độ hài lòng về kinh tế của nữ giới lại thấp hơn nam giới.