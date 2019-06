Không buộc tội nghị sĩ trong vụ bê bối tuyển dụng Kangwon Land

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ đảng đối lập chính Hàn Quốc tự do Kwon Seong-dong đã không bị buộc tội lạm dụng chức quyền và can thiệp vào kinh doanh, liên quan tới vụ bê bối tuyển dụng tại công ty Kangwon Land chuyên về kinh doanh dịch vụ khách sạn và sòng bài.Tòa án khu vực Trung Seoul ngày 24/6 đã tuyên trắng án đối với ông Kwon Seong-dong, khẳng định các cáo buộc chống lại nghị sĩ này là không đủ để cấu thành tội danh.Nghị sĩ Kwon bị cáo buộc đã gây sức ép với công ty Kangwon Land để tuyển dụng 11 người quen của mình trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2012 tới tháng 4 năm 2013. Ông Kwon Seong-dong cũng bị cho là đã lo lót một chân quản lý sòng bài tại Kangwon Land cho viên thư ký của mình. Đổi lại, nghị sĩ Kwon đã giúp đỡ ông Choi Hung-jib, CEO của công ty này, đối phó với kiểm toán Nhà nước.Ngoài ra, nghị sĩ của đảng Hàn Quốc tự do còn bị cáo buộc gây sức ép với các công chức tại Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên để bổ nhiệm một người bạn của mình vào chức giám đốc độc lập của Kangwon Land.Trước đó, Công tố viên từng kiến nghị mức án ba năm tù giam đối với nghị sĩ này.