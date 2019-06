Quân đội Hàn-Mỹ nhất trí tiếp tục hỗ trợ nỗ lực ngoại giao

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo sáng ngày 25/6 đã điện đàm với tân quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper, tái khẳng định về sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Quốc phòng hai nước, nhất trí tiếp tục hỗ trợ về mặt quân sự cho những nỗ lực ngoại giao của Chính phủ hai bên, nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Hai bên đánh giá quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đã thay đổi một cách năng động trong bối cảnh an ninh bán đảo Hàn Quốc một năm rưỡi qua, nhờ tài lãnh đạo của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jame Mattis và cựu quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan.Bộ trưởng Jeong kỳ vọng quyền Bộ trưởng Mark Esper, một người am hiểu sâu rộng về chính sách quốc phòng, sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trọng đại của mình, đóng góp vào sự phát triển quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ.Về phần mình, quyền Bộ trưởng Esper nhấn mạnh Bộ trưởng Jeong là người đầu tiên ông điện đàm trong ngày đầu nhậm chức do Hàn Quốc là đồng minh gần gũi nhất của Mỹ.Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết Bộ trưởng hai nước thống nhất rằng sự phối hợp chặt chẽ giữa hai Bộ trưởng chính là yếu tố quan trọng trong sự phát triển bổ trợ quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, nhất trí sẽ trao đổi một cách cởi mở về các vấn đề quan tâm chung bất cứ lúc nào. Bên cạnh đó, hai Bộ trường kỳ vọng sẽ sớm gặp mặt trực tiếp để trao đổi ý kiến một cách sâu rộng về các vấn đề nổi cộm đa dạng.Trước đó, ông Patrick Shanahan đã xin rút khỏi vị trí quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sau khi truyền thông nước này đưa tin ông này có hành vi bạo hành gia đình ngay trước thềm phiên điều trần tại Quốc hội. Sau đó, Tổng thống Donald Trump đã chỉ định tướng Lục quân Esper làm người kế nhiệm.