500 người tị nạn miền Bắc sống tại khu người Hàn ở thủ đô nước Anh

Photo : YONHAP News

Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) ngày 24/6 đưa tin: tại khu vực ga New Malden, nơi được mệnh danh là "Korea Town" (Phố Hàn Quốc) ở thủ đô Luôn Đôn của Anh, có khoảng 500 người tị nạn Bắc Triều Tiên đang sinh sống, hình thành nên "Little Pyongyang" (Bình Nhưỡng thu nhỏ).Khu vực ga New Malden là nơi từng đặt trụ sở Đại sứ quán Hàn Quốc tại Anh, xung quanh có chi nhánh của nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc. Người Hàn Quốc bắt đầu tới cư trú tại đây từ những năm 1970. Do tập trung nhiều người Hàn, dễ giao tiếp và thích ứng về văn hóa, nên từ những năm 2000, nơi này bắt đầu thu hút nhiều người tị nạn miền Bắc, tới nay đạt khoảng 500 người.Các đường phố chằng chịt những biển hiệu bằng chữ Hàn, với nhiều nhà hàng Hàn Quốc bên đường. Có thể dễ dàng bắt gặp người tị nạn Bắc Triều Tiên ở khu vực này. Họ chia sẻ cảm thấy hạnh phúc và hài lòng về cuộc sống tại Anh. Một người cho biết lý do chọn Anh để tị nạn vì nghĩ tới gia đình. Bắc Triều Tiên không coi Anh là kẻ thù, nên dù họ bỏ trốn ra nước ngoài cũng không gây nguy hiểm tới gia đình. Những người này đánh giá Anh có môi trường tốt hơn cho người tị nạn miền Bắc so với các quốc gia khác. Theo họ, những người tị nạn chọn tới Hàn Quốc phải chịu áp lực về cái nhìn thiếu thiện cảm của người miền Nam. Tại Anh, người ta chỉ coi họ là người Hàn, không phân biệt miền Nam hay miền Bắc, con cái họ được hưởng giáo dục bằng tiếng Anh.Anh thiết lập quan hệ với Bắc Triều Tiên vào năm 2000, sớm nhất trong số các quốc gia Tây Âu. Hai nước đặt trụ sở Đại sứ quán tại thủ đô của nhau.Không chỉ Anh mà nhiều quốc gia châu Âu khác cũng thiết lập quan hệ với miền Bắc. Châu Âu một mặt giữ lập trường cứng rắn về vấn đề hạt nhân và nhân quyền Bắc Triều Tiên, nhưng mặt khác vẫn giữ chính sách mềm dẻo, như định kỳ tiếp xúc, thiết lập Đại sứ quán. Năm 2001, khi tiếp phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) thăm Bình Nhưỡng, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng miền Bắc Kim Jong-il tuyên bố sẽ tạm thời đóng băng chương trình thử tên lửa của nước này.