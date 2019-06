Mỹ không yêu cầu Hàn Quốc điều động tàu chiến tới biển Đông

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 26/6, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Noh Jae-cheon khẳng định Bộ Quốc phòng chưa nhận được yêu cầu nào từ Mỹ về việc điều động tàu chiến tới vùng biển Đông đang tranh chấp giữa Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á.Trước đó, ngày 25/6 (giờ địa phương), tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (South China Morning Post) của Hồng Kông đưa tin: các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương không muốn đứng về phía nào trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Tờ báo này còn dẫn lời một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc cho rằng Washington đã yêu cầu Seoul điều động một tàu chiến tới khu vực biển Đông (của Việt Nam), như một động thái để phản đối việc Bắc Kinh mở rộng sức ảnh hưởng ở vùng biển tranh chấp này. Tuy nhiên, Chính phủ Hàn Quốc đã từ chối yêu cầu của Mỹ với lý do cần phải tập trung sức mạnh quốc phòng trước mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên.Biển Đông là nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú như dầu mỏ, khí ga và khối lượng vận tải đường biển lên đến 3.000 tỷ USD mỗi năm. Do đó, đây là vùng biển xảy ra tranh chấp thường xuyên giữa các nước Trung Quốc, Philippines, Indonesia và Việt Nam về quyền tự do khai thác tài nguyên và đánh bắt cá.