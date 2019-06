Công ty điện tử Samsung vào top 10 nơi làm việc tốt nhất ở 6 nước

Photo : YONHAP News

Theo kết quả khảo sát của công ty chuyên tư vấn về quản lý nhân sự toàn cầu Randstad về "Nghiên cứu thương hiệu nhà tuyển dụng năm 2019", công ty điện tử Samsung đứng đầu danh sách "nơi làm việc tốt nhất" (best place to work) tại Ba Lan, Ukraine và Bra-xin.Công ty Randstad có trụ sở chính ở Hà Lan và văn phòng đại diện ở 38 quốc gia trên thế giới, chuyên thực hiện các cuộc khảo sát về mức lương, lợi ích, an toàn và quản lý nghề nghiệp cho lao động địa phương ở các nước lớn hàng năm, sau đó công bố danh sách 10 doanh nghiệp lớn là nơi làm việc tốt nhất.Nối tiếp năm ngoái, năm nay hãng Samsung tiếp tục đứng đầu nơi làm việc tốt nhất ở Ba Lan và Bra-xin. Ở Ukraine, Samsung cũng đã vượt qua hãng phầm mềm Soft Serve, Adidas và Coca-Cola, lên vị trí số một năm 2019. Công ty điện tử Samsung hiện đang vận hành một nhà máy điện gia dụng ở Ba Lan và một dây chuyền sản xuất điện thoại di động ở Bra-xin.Cùng với đó, Samsung cũng vươn lên từ vị trí thứ 6 trong năm ngoái lên vị trí thứ 5 trong năm nay ở Hungary, và tăng 5 bậc so với năm ngoái, giữ vị trí thứ 5 là nơi có việc làm tốt nhất ở Nga. Ngoài ra, hãng còn xếp vị trí thứ 9 ở Ấn Độ, rớt hai bậc so với năm ngoái.Một quan chức thuộc giới doanh nghiệp nhận định hình ảnh của hãng điện tử Samsung tại những nước mà doanh nghiệp này đặt nhà máy hay trung tâm nghiên cứu, là khá tốt, đặc biệt còn là nơi làm việc được yêu thích ở khu vực Đông Âu, Đông Nam Á, Tây Á.Trước đó, Samsung cũng được xếp là doanh nghiệp đứng thứ 4 trong số 100 doanh nghiệp là nơi làm việc tốt nhất ở Việt Nam, theo kết quả khảo sát chung của công ty Anphabe (Việt Nam) và công ty khảo sát thị trường toàn cầu Nielsen.