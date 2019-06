Giá vàng tăng phi mã nhiều ngày liên tiếp

Photo : YONHAP News

Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KRX) ngày 26/6 cho biết giá 1 gram vàng được niêm yết trên KRX ngày 25/6 là 53.020 won (45,76 USD), tương đương 1 lượng vàng là 198.825 won (171,58 USD), tăng 1,3% so với phiên giao dịch trước. Đây là mức tăng cao nhất từ trước tới nay và tăng tới 14,7% so với thời điểm đầu năm.Giá vàng trên thị trường vàng KRX tiếp tục tăng phi mã 4 ngày giao dịch liên tiếp kể từ ngày 20/6 vừa qua. Nguyên nhân được cho là do chịu tác động lớn từ giá vàng quốc tế và tỷ giá hối đoái.Giá vàng tăng cao trong năm nay đã khiến các nhà đầu tư cá nhân hầu hết tập trung vào đầu tư vàng. Từ đầu năm đến nay, trên thị trường vàng KRX, các nhà đầu tư cá nhân đã mua ròng đến 205 kg vàng. Tuy nhiên, trong tháng này đã có 24 kg vàng được bán ra, cho thấy các nhà đầu tư đang tranh thủ kiếm lợi nhuận.Một quan chức Sở giao dịch chứng khoán Hàn Quốc giải thích, gần đây Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp gây áp lực để ép Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất, khiến đồng đô la Mỹ mất giá, nên đầu tư vào tài sản an toàn hơn là vàng được quan tâm hơn.