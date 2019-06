Cảnh báo mưa lớn tại đảo Jeju và một số địa phương ven biển phía Nam

Photo : YONHAP News

Dải hội tụ gây mưa đang nhích dần lên phía Bắc, khiến toàn Hàn Quốc có mưa vào chiều ngày 26/6. Dự báo, tại đảo Jeju và khu vực ven biển phía Nam sẽ có mưa đến hết ngày 27/6, với lượng mưa mỗi giờ đạt từ 20 đến 30 mm.Hiện tại, chính quyền đảo Jeju và một số địa phương phía Nam như tỉnh Nam Jeolla, Nam Gyeongsang đã ban cảnh báo chú ý mưa lớn. Do dải hội tụ gây mưa di chuyển lên phía Bắc, kết hợp với áp thấp nhiệt đới từ phía Đông Đài Loan, làm gia tăng hơi nước ngưng tụ, khiến lượng mưa đợt này ở mức cao, gây mưa to đến rất to ở một số nơi.Khu vực tỉnh Nam Gyeongsang dự báo sẽ có lượng mưa từ 30 mm tới 120 mm, tỉnh Nam Jeolla và đảo Jeju có lượng mưa đạt trên 100 mm. Các khu vực còn lại sẽ có mưa từ 10 đến 60 mm.Mưa sẽ ngớt dần tại phần lớn các khu vực vào chiều ngày 27/6, nhưng sẽ lại tiếp tục vào ngày 29/6.Mùa mưa năm nay bắt đầu muộn hơn và ngắn hơn mọi năm, nhưng tại một số địa phương được dự báo có mưa to đến rất to, do khối không khí lạnh phía Bắc mạnh hơn so với mọi năm, kết hợp với khối không khí nóng phía Nam.