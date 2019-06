Chênh lệch thuế hộ gia đình Hàn Quốc ở mức thấp trong OECD

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu tài chính công Hàn Quốc (KIPF) ngày 26/6 công bố báo cáo phân tích về chênh lệch thuế theo loại hình hộ gia đình của Hàn Quốc so với các nước thuộc Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Theo đó, chênh lệch thuế (tax wedge) của Hàn Quốc xét theo hình thái hộ gia đình ở mức thấp hơn hẳn so với các nước lớn trong OECD."Chênh lệch thuế" là một chỉ số thể hiện sự chênh lệch giữa chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra khi thuê người lao động, với khoản tiền lương mà người lao động được nhận trên thực tế. Chỉ số này thường chủ yếu xét tới thuế thu nhập cá nhân, chi phí đóng bảo hiểm xã hội, lương hưu. Chênh lệch thuế càng cao có nghĩa là gánh nặng thuế càng lớn, tác động tiêu cực tới thị trường lao động.Chênh lệch thuế của hộ gia đình có hai con, hai vợ chồng cùng đi làm với mức thu nhập trung bình, đạt 21%, cao hơn 2% so với hộ gia đình một thành viên, có cùng mức thu nhập.Sự cách biệt này thấp hơn so với bình quân của các nước thành viên OECD (9,5%), được phân tích là bởi tại Hàn Quốc, cả hộ gia đình có hai con, hai vợ chồng cùng làm việc hay hộ gia đình độc thân, đều ít được hỗ trợ hay ưu đãi về thuế trong quá trình kết hôn, sinh con, nuôi dạy con cái.Trong khi đó, các nước thành viên OECD dành nhiều ưu đãi về thuế đối với các thành viên phụ thuộc, như con cái, bằng các khoản hỗ trợ tiền mặt, giúp nâng thu nhập sau thuế cho các hộ gia đình.Báo cáo đưa ra khuyến nghị rằng Chính phủ Hàn Quốc nên tìm kiếm phương án mở rộng ưu đãi thuế đối với các hộ gia đình có thành viên phụ thuộc.