Dự báo đạt mục tiêu giải ngân ngân sách nửa đầu năm nay

Bộ Kế hoạch và tài chính ngày 25/6 đã mở Hội nghị quản lý và rà soát tài chính lần thứ 7 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Koo Yun-cheol, thảo luận về tình hình giải ngân ngân sách năm 2019.Từ tháng 1 đến tháng 5 vừa qua, các ban ngành Chính phủ đã giải ngân được 154.600 tỷ won (133,3 tỷ USD) ngân sách trung ương, tỷ lệ giải ngân đạt 53% so với kế hoạch năm là 291.900 tỷ won (251,7 tỷ USD), tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ giải ngân trên thực tế, tức ngân sách được sử dụng vào các dự án, đạt 46,5%, tăng 1,1%.Trong 5 tháng đầu năm, đã có 90.100 tỷ won (77,7 tỷ USD) ngân sách địa phương được giải ngân, đạt 44,4% so với kế hoạch năm là 202.700 tỷ won (174,8 tỷ USD), tăng 0,8%. Ngân sách dành cho lĩnh vực giáo dục tại địa phương đã được giải ngân 11.300 tỷ won (9,7 tỷ USD), đạt 57% kế hoạch năm là 19.700 tỷ won (17 tỷ USD), tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái.Chính phủ nhận định, nếu tiếp tục xu hướng giải ngân như hiện nay, hoàn toàn có thể đạt được mục tiêu giải ngân sớm trong nửa đầu năm 2019 là 61% đối với ngân sách trung ương, 58,5% ngân sách địa phương, 61,6% ngân sách giáo dục địa phương. Mục tiêu giải ngân năm nay là mức cao nhất trong lịch sử.Thứ trưởng Koo nhấn mạnh, việc giải ngân sớm ngân sách đóng vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh các điều kiện trong và ngoài nước ngày một xấu đi, các yếu tố rủi ro kéo nền kinh tế đi xuống ngày càng lan rộng, như đầu tư, xuất khẩu đình trệ.Thứ trưởng đề nghị các ban ngành hữu quan Chính phủ tích cực nỗ lực hơn nữa để các chính sách về việc làm, nâng cao sức sống nền kinh tế của Chính phủ đạt được hiệu quả rõ nét.