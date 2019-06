Dự báo kim ngạch xuất khẩu năm 2019 xuống dưới ngưỡng 600 tỷ USD

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu thương mại quốc tế thuộc Hiệp hội thương mại quốc tế Hàn Quốc (KITA) ngày 27/6 đưa ra dự báo kim ngạch xuất khẩu năm 2019 đạt 566 tỷ USD, giảm 6,4% so với năm ngoái, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt 513 tỷ USD, giảm 4,1%. Trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc đạt 604,9 tỷ USD, lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 600 tỷ USD.Thặng dư thương mại năm nay được dự báo đạt 53 tỷ USD, thấp hơn quy mô thặng dư năm ngoái là 69,7 tỷ USD, do xuất khẩu giảm mạnh hơn nhập khẩu. Nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự đình trệ xuất khẩu năm nay là do mặt hàng chíp bán dẫn. Kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn được dự báo giảm 21,1% so với năm ngoái, chỉ dừng ở mức 100 tỷ USD. Viện nghiên cứu thương mại quốc tế nhận định do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung kéo dài, các doanh nghiệp công nghệ thông tin toàn cầu trì hoãn đầu tư vào trung tâm dữ liệu, nên phải tới năm sau xuất khẩu chíp bán dẫn mới hồi phục. Cùng với đó, xuất khẩu chế phẩm hóa dầu được dự báo sẽ giảm khoảng 10%, xuất khẩu mặt hàng thép cũng sẽ giảm trong nửa cuối năm nay.Riêng kim ngạch xuất khẩu ô tô được dự báo sẽ tăng 5,2% nhờ sự tăng trưởng vững vàng của nền kinh tế Mỹ, thị trường xuất khẩu ô tô lớn của Hàn Quốc; sự mở rộng xuất khẩu dòng xe ô tô thân thiện môi trường và ô tô thể thao đa dụng (SUV); hiệu quả từ các dòng xe mới ra mắt. Xuất khẩu tàu thuyền và máy móc thông thường được dự báo sẽ có mức tăng mạnh hơn so với năm ngoái.Viện nghiên cứu cho biết khó kỳ vọng xuất khẩu Hàn Quốc sẽ hồi phục nhanh trong nửa cuối năm nay, trong bối cảnh chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch do chiến thương mại Mỹ-Trung, các doanh nghiệp trì hoãn đầu tư do sự bất ổn về chính sách kinh tế thế giới. Cơ quan này khuyến nghị Chính phủ tích cực đối phó với những rủi ro ngắn hạn như tỷ giá, giá dầu, biến động lãi suất; đẩy mạnh khai thác các thị trường phương Bắc mới và phương Nam mới; tăng cường năng lực cạnh tranh xuất khẩu ở lĩnh vực hàng tiêu dùng và các ngành công nghiệp mới.