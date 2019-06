Thượng viện Mỹ thông qua dự luật tăng cường cấm vận Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Thượng viện Mỹ ngày 27/6 (giờ địa phương) đã thông qua dự thảo Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng (NDAA) năm tài khóa 2020. Dự thảo này bổ sung thêm nội dung tăng cường cấm vận giao dịch tài chính với Bắc Triều Tiên trong dự thảo ngân sách quốc phòng năm sau.Báo The Hill, tờ báo chính thức của Quốc hội Mỹ, đưa tin dự thảo được thông qua cùng ngày bao gồm cả "Đạo luật cấm vận nghiệp vụ ngân hàng với Bắc Triều Tiên liên quan đến Otto Warmbier" (còn gọi là Đạo luật BRINK, hay Đạo luật Warmbier). Đạo luật này được lấy theo tên của sinh viên Otto Warmbier, người bị chính quyền miền Bắc bắt giữ trong thời gian dài và tử vong chỉ ít ngày sau khi được trao trả về nước. Đạo luật từng được khởi xướng vào năm 2017, và đã được Hạ viện thông qua, nhưng sau đó đã bị xóa bỏ do hết kỳ họp của Thượng viện.Nguồn tin cho biết, đạo luật được xây dựng dựa theo đạo luật cấm vận của Mỹ với I-ran năm 2010 và 2012. Những người ủng hộ cho rằng, đạo luật này là cần thiết để trừng phạt những đối tượng giúp miền Bắc lẩn tránh cấm vận, do bao gồm nội dung áp đặt tẩy chay liên đới với những tổ chức tài chính giao dịch với Bình Nhưỡng. Nội dung cấm vận mới dự kiến sẽ là cú đánh mạnh đến các ngân hàng Trung Quốc.Trong khi đó tại Hạ viện, Đạo luật ủy nhiệm quốc phòng năm 2020 đã được Ủy ban Quân vụ thông qua, chuẩn bị được đưa lên biểu quyết tại phiên họp toàn thể. Tại Mỹ, một đạo luật chỉ có hiệu lực khi được cả Thượng viện và Hạ viện thông qua và Tổng thống ký ban hành.Trong dự thảo được Thượng viện Mỹ thông qua cùng ngày bao gồm cả nội dung cấm cắt giảm quy mô quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc xuống dưới mức 28.500 người như hiện nay.