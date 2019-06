Hàn Quốc bắt đầu đàm phán FTA với Malaysia

Photo : KBS News

Hàn Quốc đã chính thức khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Malaysia trong một nỗ lực nhằm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và mở rộng sự hiện diện tại thị trường Đông Nam Á.Cụ thể, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Hàn Quốc Yoo Myung-hee và Bộ trưởng Thương mại và công nghiệp quốc tế Malaysia Darell Leiking ngày 27/6 đã tổ chức hội đàm qua video, nhất trí theo đuổi hiệp định FTA song phương. Hai phía đặt mục tiêu hoàn tất đàm phán vào đúng thời điểm diễn ra hội nghị thượng đỉnh đặc biệt giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tháng 11 năm nay.Vòng đàm phán chính thức đầu tiên sẽ được tổ chức tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia ngày 11/7 tới đây. Động thái trên diễn ra sau khi lãnh đạo Hàn-Malaysia tổ chức hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 3, nhất trí khởi động đàm phán FTA song phương và xúc tiến kết thúc thỏa thuận trong năm 2019.Năm 2007, Hàn Quốc đã đạt được FTA với khối ASEAN. Kể từ đó, Seoul đã nỗ lực ký kết các thỏa thuận thương mại tự do riêng rẽ với các quốc gia thành viên của tổ chức này. Malaysia hiện là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Hàn Quốc trong các nước Đông Nam Á. Quy mô thương mại song phương đạt 19,2 tỷ USD trong năm ngoái.Trước đó, Hàn Quốc đã ký kết FTA với Việt Nam và Singapore, cũng như đang đàm phán với Indonesia và Philippines. Nếu các cuộc đàm phán diễn ra thành công, Seoul sẽ ký được hiệp định thương mại tự do với tất cả 5 đối tác thương mại ASEAN hàng đầu của mình.