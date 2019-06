Đảng Hàn Quốc tự do trở lại Quốc hội

Photo : KBS News

Đảng Hàn Quốc tự do, đảng đối lập lớn nhất tại Quốc hội, ngày 28/6 đã quyết định nối lại hoạt động của các Ủy ban thường trực Quốc hội. Mặc dù đảng này không sử dụng cụm từ "bình thường hóa hoạt động Quốc hội", nhưng trên thực tế có thể coi Quốc hội đã trở lại hoạt động bình thường.Như vậy, Quốc hội Hàn Quốc giờ đây có thể bắt đầu thảo luận về dự thảo ngân sách bổ sung quy mô 6.700 tỷ won (5,8 tỷ USD) và các dự thảo dân sinh, cải cách khác.Trong suốt thời gian qua, đảng Hàn Quốc tự do đã "tẩy chay" lịch họp tại Quốc hội để phản đối việc chính giới chỉ định thông qua nhanh một số dự thảo trọng điểm. Ngày 24/6 vừa qua, Đại diện tại Quốc hội của đảng Dân chủ đồng hành, Hàn Quốc tự do và Tương lai chính nghĩa đã đạt được nhất trí về việc bình thường hóa hoạt động Quốc hội. Sau đó, một số Ủy ban thường trực Quốc hội đã khởi động họp.Cũng trong ngày 28/6, đảng Hàn Quốc tự do đã tổ chức phiên họp toàn thể nghị sĩ, thông qua nội dung nhất trí vào sáng cùng ngày giữa Đại diện của ba đảng, đó là tổ chức phiên họp toàn thể Quốc hội để kéo dài thời gian hoạt động của Ủy ban đặc biệt về cải cách chính trị và Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp.Sau cuộc họp, Đại diện đảng Hàn Quốc tự do Na Kyung-won phát biểu với báo giới rằng, sẽ chính thức quay trở lại các Ủy ban thường trực Quốc hội một cách vô điều kiện từ ngày 28/6, tích cực đấu tranh cho các dự luật về an ninh và dân sinh. Tuy nhiên, bà Na khẳng định sẽ tiếp tục thảo luận với Đại diện các đảng về những lịch trình họp tiếp theo của Quốc hội.