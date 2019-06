Miền Bắc yêu cầu Hàn Quốc đứng ngoài hội đàm Mỹ-Triều

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên mới đây đã yêu cầu Hàn Quốc đứng ngoài các cuộc hội đàm giữa Bình Nhưỡng và Washington, thể hiện sự ngờ vực đối với vai trò trung gian, điều đình của Seoul.Trong thông cáo ngày 27/6, Vụ trưởng vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao miền Bắc Kwon Jong-gun khẳng định việc khôi phục hội đàm Mỹ-Triều là vấn đề giữa Bình Nhưỡng và Washington, do đó Seoul không nên can thiệp vào. Theo quan chức này, Bắc Triều Tiên sẽ đàm phán trực tiếp với Mỹ, thay vì thông qua Hàn Quốc, gợi ý rằng miền Bắc muốn miền Nam đứng ngoài hội đàm phi hạt nhân hóa.Trái ngược hoàn toàn với nội dung thông báo của Chính phủ Hàn Quốc, Vụ trưởng Kwon khẳng định không hề có đối thoại sau hậu trường giữa hai miền Nam-Bắc.Ngoài ra, Bắc Triều Tiên cũng cảnh báo Mỹ rằng thời gian giải quyết các vấn đề tồn đọng là có hạn, hối thúc Washington đưa ra một đề xuất khác cho vấn đề giải trừ hạt nhân.Được biết, Bộ Ngoại giao miền Bắc đang đóng vai trò đi đầu trong việc nối lại đàm phán với Mỹ thay cho Bộ Mặt trận thống nhất. Tuy nhiên, không rõ quyền hạn của cơ quan này là tới đâu, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.Vào cùng ngày, trang web "Dân tộc chúng ta", một trang tuyên truyền với miền Nam của miền Bắc, đã chỉ trích phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trước Quốc hội Thụy Điển ngày 14/6 vừa qua. Trang web này cho rằng Seoul đang đổ lỗi cho Bình Nhưỡng vì thế bế tắc hiện nay trong hội đàm hạt nhân. “Dân tộc chúng ta” khẳng định chính Mỹ và chính sách thù địch với Bắc Triều Tiên là nguyên do của tình trạng trên, chỉ trích Seoul đang nghe theo chỉ đạo của Washington.