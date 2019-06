Photo : YONHAP News

Đồng Chủ tịch đảng Cộng hòa của chúng ta Cho Won-jin ngày 29/6 tuyên bố sẽ tạm thời tháo dỡ 10 chiếc lều mà đảng này dựng tại quảng trường Gwanghwamun (Seoul) trong thời gian Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Hàn Quốc. Những chiếc lều này đang được di chuyển tới phía trước Trung tâm tài chính Seoul, nằm ở giữa quảng trường Seoul và quảng trường Gwanghwamun.Ông Cho cho biết đã đưa ra quyết định trên do Cơ quan Cảnh sát đề nghị đảng này phối hợp trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ngay sau khi ông Trump về nước, đảng này sẽ lại chuyển những chiếc lều trên về quảng trường Gwanghwamun. Một quan chức của đảng cho biết đã đăng ký với Cơ quan Cảnh sát về việc tổ chức biểu tình tại một số nơi gần quảng trường Gwanghwamun, như phía trước Tòa thị chính, Trung tâm tài chính Seoul.Chính quyền thành phố Seoul thông báo sẽ xem xét phương án cụ thể, không để đảng "Cộng hòa của chúng ta" dựng lại lều trước quảng trường Gwanghwamun.Đảng "Cộng hòa của chúng ta" (tên gọi mới của đảng "Ái quốc Đại Hàn"), bắt đầu dựng lều trái phép tại quảng trường Gwanghwamun từ ngày 10/5 vừa qua, nhằm biểu tình phản đối, yêu cầu Tòa án thả tự do cho cựu Tổng thống Park Geun-hye. Sau đó, chính quyền thành phố Seoul đã liên tục yêu cầu đảng này phải tự tháo dỡ lều, thậm chí tiến hành cưỡng chế tháo dỡ, song không hiệu quả.Đảng "Ái quốc Đại Hàn" được thành lập vào ngày 30/8/2017, là một đảng nhỏ theo khuynh hướng bảo thủ thân cựu Tổng thống Park Geun-hye, chủ trương đòi thả tự do cho bà Park. Kể từ sau khi nghị sĩ Hong Moon-jong gia nhập, đảng này đã đổi tên thành đảng "Cộng hòa của chúng ta" vào ngày 24/6/2019.