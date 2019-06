Thắt chặt an ninh toàn quốc trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ

Photo : KBS News

Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (28/6) thông báo đang thắt chặt an ninh trên toàn quốc, một ngày trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Donald Trump, do một số cuộc biểu tình phản đối sự kiện này đã được lên kế hoạch.Theo đó, cảnh sát thành phố Seoul sẽ ở trong tình trạng cảnh giác cao nhất bắt đầu từ 9 giờ sáng cùng ngày. Tình trạng cảnh giác cấp độ hai đã được ban bố tại thành phố Incheon ở phía Tây Seoul, và tỉnh Gyeonggi bao quanh Seoul. Tỉnh Daejeon, tỉnh Chungcheong và Gangwon, được ban cảnh giác cấp độ ba.Theo phía cảnh sát, an ninh tăng cường sẽ được duy trì cho tới khi Tổng thống Trump rời Hàn Quốc vào ngày 30/6. Mức độ cảnh giác lần này là cao hơn so với chuyến thăm hồi tháng 11 năm 2017 của nhà lãnh đạo Mỹ. Cảnh sát cam kết đảm bảo quyền tự do ngôn luận, nhưng sẽ đối phó quyết liệt với mọi hành vi đe dọa an ninh.Giao thông sẽ bị hạn chế trên các cung đường di chuyển của ông Trump, cũng như khu vực xung quanh khách sạn và địa điểm mà Tổng thống Mỹ sẽ tới.Các nhóm dân sự tiến bộ có kế hoạch biểu tình phản đối vào chiều ngày 29/6 tại quảng trường Gwanghwamun và quảng trường Seoul. Trong khi đó, các tổ chức có quan điểm bảo thủ cũng dự kiến xuống đường để chào đón chuyến thăm của Tổng thống Mỹ tại ga Seoul và Daehanmun (Đại Hán Môn).Trong chuyến thăm năm 2017, xe chở ông Trump đã phải đi đường vòng, tránh người biểu tình trước Đại sứ quán Mỹ tại Seoul. Cảnh sát khi đó cũng đã lập hàng rào bao quanh tòa nhà Quốc hội, nơi Tổng thống Mỹ có bài phát biểu.