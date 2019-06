Sản lượng công nghiệp tháng 5 giảm 0,5%

Photo : KBS News

Số liệu của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (28/6) cho thấy sản lượng công nghiệp và đầu tư trong tháng 5 đã bị sụt giảm sau khi tăng hai tháng liên tiếp.Cụ thể, sản lượng công nghiệp đã giảm 0,5% so với tháng 4 năm nay. Sản lượng lọc dầu giảm 14% so với tháng trước, trong khi sản lượng dịch vụ tăng nhẹ 0,1%. Sản lượng bán lẻ, một chỉ số quan trọng của mức độ tiêu dùng, đã tăng 0,9% do đợt giảm giá mạnh hàng hóa may mặc và thiết bị điện tử. Trong tháng 4, chỉ số này đã bị giảm nhẹ 0,2%. Đầu tư cơ sở giảm 8,2% so với tháng trước, sau khi đạt tăng trưởng trong vòng hai tháng liên tiếp.Trong khi đó, chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đã tăng 0,2 điểm so với tháng trước, đạt 98,6 điểm. Đây là lần đầu tiên trong vòng 14 tháng chỉ số này tăng điểm.Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần cũng giảm 0,2 điểm, đạt 98,1 điểm, sau khi liên tục đà tăng trong vòng 11 tháng.