Tổng thống Moon Jae-in phát biểu tại thượng đỉnh G20, cảnh báo hệ lụy của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung

Photo : YONHAP News

Phát biểu tại phần một Hội nghị thượng đỉnh G20 (nhóm 20 nền kinh tế lớn) khai mạc ngày 28/6 tại thành phố Osaka, Nhật Bản, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh kinh tế thế giới cần phải thoát khỏi "thế cân bằng co hẹp" do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, quay trở lại thế "cân bằng mở rộng", tức tất cả các bên đều được hưởng lợi từ nền thương mại tự do.Tổng thống nêu rõ một trong những nguyên nhân chính khiến Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) gần đây liên tục hạ dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế thế giới là cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung và sự lan rộng của chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch. Đã đến lúc G20 phải cùng phát huy khả năng lãnh đạo, bởi những thách thức hiện nay không thể giải quyết triệt để trên phương diện một quốc gia riêng lẻ.Tổng thống bày tỏ lo ngại về xu hướng đi xuống của nền kinh tế thế giới do mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung, đề nghị các quốc gia G20, vốn là những nước có tầm ảnh hưởng lớn với kinh tế thế giới, phải cùng hợp sức tìm giải pháp cho tình hình hiện nay.Tổng thống nhận định kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều bài toán mới, rủi ro và bất ổn ngày một lan rộng hơn. Các nước G20 cần phải chủ động đối phó với những yếu tố rủi ro có thể kéo tụt nền kinh tế thế giới. Chính phủ Hàn Quốc cũng đang nỗ lực để điều hành chính sách tài chính theo hướng mở rộng. Đặc biệt, Tổng thống nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc củng cố mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu, nhằm đối phó với bất ổn thị trường.Tổng thống khẳng định Hàn Quốc ủng hộ việc cải cách Tổ chức thương mại thế giới (WTO), vì trật tự thương mại công bằng và tự do, cam kết sẽ tích cực tham gia thảo luận về vấn đề này tại G20.Cuối cùng, Tổng thống Moon Jae-in đã trình bày về những nỗ lực và thành quả của Chính phủ Hàn Quốc trong việc xây dựng quốc gia bao trùm và đổi mới, nơi mọi người dân đều có một cuộc sống tốt đẹp, đề nghị sự hợp tác tích cực của cộng đồng quốc tế.