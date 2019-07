Xuất khẩu tháng 6 tiếp tục xu thế giảm

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc cho biết kim ngạch xuất khẩu trong tháng 6 đạt 44,1 tỷ USD, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, xuất khẩu của Hàn Quốc đã duy trì xu thế giảm trong 7 tháng liên tiếp.Xét theo từng ngành nghề, kim ngạch ngành chíp bán dẫn và hóa dầu có sự trì trệ lớn nhất, giảm lần lượt 25,5% và 24,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được cho là do giá cả giảm sút, cùng với tình hình trì trệ của doanh nghiệp và tỷ giá hối đoái tăng. Giá xuất khẩu chíp bán dẫn và sản phẩm hóa dầu đã giảm lần lượt 33,2% và 17,3% so với một năm trước.Trong khi đó, các sản phẩm xuất khẩu chủ lực truyền thống như tàu, xe ô-tô và ngành công nghiệp mới như công nghệ y sinh áp dụng trong chăm sóc sức khoẻ con người, vẫn cho thấy sự tăng trưởng thuận lợi.Về thị trường xuất khẩu, xuất khẩu sang khu vực mới nổi như Trung Nam Mỹ tăng, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lại giảm mạnh. Đặc biệt, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm tới 24,1% so với năm ngoái, ghi nhận mức giảm lớn nhất trong vòng 10 năm, tính từ tháng 5 năm 2009.Theo ước tính, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong nửa đầu năm nay đạt 271,5 tỷ USD, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.Hiệp hội thương mại Hàn Quốc (KITA) dự đoán xuất khẩu có thể sẽ hồi phục vào khoảng quý IV, muộn hơn so với dự kiến ban đầu, nguyên nhân là do mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung kéo dài và tình hình tiêu thụ chíp bán dẫn trì trệ.Nhằm đối phó với tình hình trên, Chính phủ có kế hoạch đưa ra đối sách thay đổi cơ cấu xuất khẩu đang quá tập trung vào một số lĩnh vực như chíp bán dẫn, vào cuối tháng tháng này.