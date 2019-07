Tỷ lệ lao động hợp đồng ngắn hạn là nữ tăng 4 năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 1/7 công bố số liệu khảo sát cho biết có khoảng 41,5% nữ giới đang làm việc hưởng lương là lao động hợp đồng ngắn hạn. Tỷ trọng lao động hợp đồng ngắn hạn ở nữ giới sau khi đạt 39,9% vào năm 2014, đã liên tục xu hướng tăng suốt 4 năm liên tiếp.Ngược lại, tỷ trọng lao động hợp đồng ngắn hạn ở nam giới đạt 26%, thấp hơn nhiều so với nữ giới, liên tục giảm hoặc giữ nguyên từ năm 2012.Trong số những lao động ký hợp đồng ngắn hạn, tỷ lệ phụ nữ làm việc theo hình thức bán thời gian ở mức cao, chiếm tới 54%, liên tục tăng trong vòng 7 năm qua.Mức lương bình quân của lao động nữ là 2.449.000 won (2.115 USD) một tháng, chưa bằng 70% nam giới. Tuy nhiên, khoảng cách về tiền lương giữa nam giới và nữ giới đang dần được thu hẹp từ sau năm 2015.Tỷ lệ nữ giới giữ chức vụ quản lý đạt 20,6%, tập trung nhiều ở các doanh nghiệp tư nhân hơn là các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước.Có 27% nam giới trả lời cảm thấy bất an về an toàn xã hội, nhưng tỷ lệ này ở nữ giới lên tới 35,4%, trong đó yếu tố khiến phụ nữ lo lắng hàng đầu là các vụ phạm tội.