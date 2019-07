Công nghệ mật mã lượng tử do Hàn Quốc phát triển sắp trở thành tiêu chuẩn quốc tế

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 1/7 cho biết tại Hội nghị quốc tế Lĩnh vực tiêu chuẩn hóa viễn thông (ITU-T) của Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) trong tháng trước, công nghệ mật mã lượng tử (Quantum Cryptography) do Hàn Quốc đóng vai trò chủ đạo trong quá trình phát triển, đã được thông qua sơ bộ, chuẩn bị trở thành tiêu chuẩn quốc tế.Đây sẽ là tiêu chuẩn đầu tiên được thông qua trên thế giới ở lĩnh vực công nghệ mật mã lượng tử. Nếu các nước thành viên ITU xem xét và không đưa ra ý kiến gì, thì tiêu chuẩn này sẽ chính thức được thông qua, trở thành tiêu chuẩn quốc tế.Công nghệ mật mã lượng tử là một loại công nghệ thông tin và truyền thông sử dụng đặc tính "lượng tử", đơn vị nhỏ nhất của vật chất không thể phân chia tiếp, để lập ra mật mã mà chỉ có người truyền và nhận tin mới có thể đọc được, ngăn chặn triệt để hành vi nghe lén.Quá trình xúc tiến tiêu chuẩn hóa công nghệ mật mã lượng tử đã được 7 tổ chức nghiên cứu trong nước, trong đó có hai nhà mạng KT và LG U+, Viện nghiên cứu khoa học và công nghệ Hàn Quốc (KIST), cùng khoảng 20 công ty thành viên của ITU trên toàn thế giới, tiến hành từ tháng 7 năm 2018.Kết quả đạt được lần này được đánh giá là một thành quả hết sức ý nghĩa bởi Hàn Quốc đã đóng vai trò chủ đạo trong quá trình tiêu chuẩn hóa dựa trên nền tảng công nghệ mật mã lượng tử, góp phần xây dựng một hệ thống an ninh mạng an toàn và đáng tin cậy trong tương lai.