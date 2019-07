Tổng thống Mỹ kỳ vọng sớm gặp lại Chủ tịch Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng ngày 2/7 (giờ Hàn Quốc) đã đăng bình luận trên Twitter cá nhân, ca ngợi cuộc gặp tuyệt vời giữa ông và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un vào cuối tuần trước, đồng thời bày tỏ kỳ vọng sớm gặp lại nhà lãnh đạo miền Bắc.Trước đó chỉ vài tiếng, ông Trump cũng viện dẫn bình luận của Giám đốc Trung tâm vì lợi ích quốc gia (Mỹ) Harry Kazianis khen ngợi rằng trong một năm rưỡi qua, Tổng thống Trump đã xử lý tốt hơn vấn đề nóng trên bán đảo Hàn Quốc so với 8 năm cầm quyền của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama. Qua đó, Tổng thống Trump đã nhấn mạnh kết quả cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ngày 30/6, bày tỏ cảm ơn đối với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và kỳ vọng những điều tốt lành sẽ đến với các bên.Những động thái trên cho thấy, ý nghĩa của cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba đối với Tổng thống Trump là không hề nhỏ. Truyền thông Mỹ một mặt cho rằng cuộc gặp tại Bàn Môn Điếm là một "màn phô diễn", song một khác vẫn đánh giá đây là sự kiện lịch sử.Trước đó, tờ Thời báo New York (Mỹ) cho rằng từ trước cuộc gặp mới nhất của lãnh đạo Mỹ-Triều, nội bộ Chính phủ Mỹ đã có kế hoạch đóng băng vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên, tức duy trì tình trạng hạt nhân miền Bắc như hiện nay. Tuy nhiên, ngay sau đó, ngày 1/7, thông qua trang mạng xã hội Twitter, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Bolton đã phủ nhận thông tin trên.Có thể nói, qua cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ ba, đàm phán cấp chuyên viên song phương đã được quyết định xúc tiến trở lại. Mặc dù vậy, đa số ý kiến vẫn cho rằng các bên khó có thể đạt được kết quả cụ thể trong ngắn hạn.