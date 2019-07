Giá tiêu dùng tháng 6 tăng 0,7%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng giá tiêu dùng" do Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm thứ Ba (2/7), chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 6 là 104,88 điểm, tăng 0,7% so với một năm trước.Tỷ lệ lạm phát liên tục ở mức dưới 1% trong suốt 6 tháng qua, kể từ khi đạt 0,8% vào tháng 1 năm nay. Tỷ lệ lạm phát trong tháng 2 là 0,5%, tháng 3 là 0,4%, tháng 4 là 0,6% và tháng 5 là 0,7%.Đây là lần đầu tiên, tỷ lệ lạm phát duy trì ở ngưỡng dưới 1% trong thời gian dài nhất kể từ sau khi liên tiếp ghi nhận ở mức tương tự trong vòng 10 tháng, từ tháng 2 đến tháng 11 năm 2015.Tỷ lệ tăng của giá tiêu dùng lũy kế từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức thấp nhất so với cùng kỳ năm 2015.Xét theo từng mặt hàng, giá các mặt hàng nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản tăng 1,8% so với tháng 6 năm ngoái, kéo tỷ lệ lạm phát tổng thể tăng 0,13%. Các mặt hàng công nghiệp vẫn giữ giá ổn định. Trong đó, xăng dầu giảm 3,2%, kéo tỷ lệ lạm phát tổng thể giảm 0,14%. Giá điện, nước và ga tăng 1,3%, giá dịch vụ tăng 1% so với tháng 6 năm ngoái.Cục thống kê quốc gia giải thích tỷ lệ tăng giá dịch vụ thấp, giá xăng dầu giảm do giá dầu quốc tế xuống thấp, là các yếu tố khiến tỷ lệ tăng giá tiêu dùng liên tiếp giảm. Ngoài ra, tình hình tiêu dùng trì trệ cũng là nguyên nhân khiến tỷ lệ lạm phát đạt mức dưới 1%.