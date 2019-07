Doanh nghiệp tăng cường hợp tác y tế với Brazil

Photo : KBS News

Trong năm nay, tại Brazil đã xảy ra khoảng 360 ca tử vong do sốt xuất huyết, một loại bệnh truyền nhiễm qua chủ thể trung gian là muỗi. Tuy nhiên, số bệnh nhân nghi nhiễm chưa được kết luận chính xác lên tới 1 triệu người. Thêm vào đó, số bệnh nhân mắc các bệnh do muỗi đốt khác như virus Zika, đang tăng mạnh, rất cần tới các biện pháp chẩn đoán nhanh để điều trị thích hợp.Một doanh nghiệp vừa và nhỏ của Hàn Quốc ngày 28/6 (giờ địa phương) đã ký biên bản hợp tác với cơ quan y tế Brazil để phát triển thiết bị chẩn đoán nhanh và thuốc điều trị mới với các bệnh do muỗi gây ra. Hai bên sẽ tiến hành nghiên cứu chung để phát triển một loại thuốc mới, dựa trên công nghệ chẩn đoán bệnh chỉ bằng một giọt máu của Hàn Quốc, và tài liệu lâm sàng phong phú của Brazil.Dự án hợp tác trên đã mở rộng cánh cửa cho doanh nghiệp Hàn Quốc xúc tiến vào thị trường y tế Nhà nước của Brazil, vốn đặt ra những tiêu chuẩn rất khắt khe về việc cấp phép, phê chuẩn. Để có được thành quả này, phải kể tới vai trò to lớn của Văn phòng Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA) tại Sao Paolo, đã hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp trong suốt ba năm qua.Trong 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Brazil giảm 6%, nhưng xuất khẩu dược phẩm lại tăng 20% nhờ sự thúc đẩy hợp tác y tế giữa hai nước.Hàn Quốc hiện đang tiến hành đàm phán hiệp định thương mại với Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur). Sự mở rộng hợp tác với Brazil được kỳ vọng sẽ tạo đà cho công nghệ y tế của Hàn Quốc xúc tiến mạnh hơn nữa vào thị trường các quốc gia Nam Mỹ.