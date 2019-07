Chính phủ hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019

Photo : KBS News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 3/7 đã mở Hội nghị đối sách thúc đẩy kinh tế dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki. Tại đây, Chính phủ quyết định hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2019 xuống còn 2,4-2,5%, đồng thời công bố phương hướng chính sách kinh tế nửa cuối năm nay.Dự báo lần này thấp hơn 0,2% so với dự báo đưa ra cuối tháng 12 năm ngoái. Chính phủ nhận định kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng thấp hơn một chút so với năm 2018. Nguyên nhân là bởi mặc dù tiêu thụ nội địa vẫn tiếp tục xu hướng tăng, nhưng các yếu tố bên ngoài ngày một xấu đi, xuất khẩu và đầu tư đã đình trệ hơn so với dự báo cuối năm ngoái. Trong quý I năm nay, đầu tư xây dựng giảm 7,2%, đầu tư thiết bị giảm 17,4%, kim ngạch xuất khẩu đã giảm 7 tháng liên tiếp tính tới tháng 6.Thêm vào đó, mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung vẫn đang tiếp diễn, ngành công nghiệp chíp bán dẫn, vốn chiếm 20% xuất khẩu, hồi phục chậm. Chính phủ nhấn mạnh trong bối cảnh hiện nay, những nỗ lực về mặt chính sách, như ngân sách bổ sung, thúc đẩy đầu tư, xuất khẩu, sẽ giúp giảm thiểu các yếu tố rủi ro.Chính phủ nhận định nền kinh tế đất nước sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm sau, cao hơn năm nay, do kinh tế thế giới và ngành chíp bán dẫn được cho là sẽ cải thiện hơn.Tuy nhiên, dự báo lần này của Chính phủ không tính tới ảnh hưởng của việc Nhật Bản gần đây siết chặt quy định xuất khẩu ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc, và được dựa trên giả định là ngân sách bổ sung được thông qua trong tháng 7, tỷ lệ giải ngân đạt trên 70% trong vòng hai tháng tới.Để kéo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế lên mức tối đa, Chính phủ có kế hoạch giảm thuế cho các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy đầu tư. Trong nửa cuối năm nay, Chính phủ sẽ nâng tỷ lệ khấu trừ thuế với khoản đầu tư của doanh nghiệp lên 2% với doanh nghiệp lớn và 10% với doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời mở rộng đối tượng áp dụng. Cùng với đó, Chính phủ sẽ xúc tiến đơn giản hóa các quy trình hành chính cho những dự án tư nhân quy mô lớn, tăng chi tiêu của các cơ quan, doanh nghiệp Nhà nước, đặt mục tiêu khuyến khích đầu tư trên 10.000 tỷ won (8,5 tỷ USD).