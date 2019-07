Thả hai tàu vi phạm cấm vận Bắc Triều Tiên bị bắt giữ tại Hàn Quốc

Photo : KBS News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 1/7 (giờ địa phương) quyết định thả hai trong số 4 tàu đang bị bắt giữ tại Hàn Quốc do vi phạm cấm vận với miền Bắc.Hai chiếc tàu được thả là tàu "Lighthouse Winmore" treo cờ Hông Kông bị bắt giữ ở cảng Yeosu (tỉnh Nam Jeolla) 19 tháng, và tàu "P Pioneer" bị bắt giữ tại cảng Busan trong 9 tháng.Tháng 5 vừa qua, Chính phủ Hàn Quốc đã đề nghị Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thả các tàu này do quá trình bắt giữ đã kéo dài. Căn cứ theo nghị quyết cấm vận miền Bắc số 2397 của Hội đồng bảo an, có thể thả tàu nếu chủ tàu có biện pháp phòng tránh tái diễn vi phạm.Được biết, chủ tàu "Lighthouse Winmore" đã viết cam kết tránh tái diễn vi phạm, trong khi chủ tàu "P Pioneer" cam kết sẽ khởi động thường xuyên thiết bị nhận dạng tự động (AIS), và trình báo dữ liệu hàng hải của tàu nếu Chính phủ Hàn Quốc đề nghị. Chủ hai con tàu này sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến việc bắt giữ tàu trong thời gian qua.Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên đang thảo luận phương án không thả hai tàu còn lại mà sẽ tiến hành phá dỡ, bởi các tàu này cố ý vi phạm cấm vận, mức độ vi phạm nghiêm trọng hơn.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, đây là lần đầu tiên, toàn bộ quy trình từ bắt giữ đến xử lý tàu vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc được hoàn tất. Đặc biệt, đây sẽ trở thành tiền lệ tốt cho các quốc gia khác, bởi trong thời gian qua, nhiều nước đã làm ngơ về hành vi hoán chuyển trái phép trên biển do việc bắt giữ tàu kéo dài gây ra nhiều gánh nặng lớn.