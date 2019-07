Xuất khẩu rượu soju và thịt heo sang các nước Hồi giáo tăng mạnh

Photo : YONHAP News

Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) ngày 3/7 cho biết rượu soju Hàn Quốc đang được ưa chuộng tại Indonesia, quốc gia theo đạo Hồi lớn nhất ở khu vực Đông Nam Á, trong khi xuất khẩu thịt heo sang Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) cũng đang có chiều hướng gia tăng.Xuất khẩu rượu soju sang Indonesia trong năm ngoái tăng 10,1% so với một năm trước đó, đạt 1,3 triệu USD. Đặc biệt, chỉ trong 3 tháng đầu năm nay, xuất khẩu rượu soju sang thị trường này đạt 2,78 triệu USD, tăng vọt 156% so với cùng kỳ năm ngoái.Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm cho biết theo quy định của đạo Hồi, chỉ các tín đồ Hồi giáo mới bị cấm dùng các thức uống có cồn, còn người dân không theo đạo Hồi và người nước ngoài ở các thành phố lớn, khu du lịch vẫn được phép dùng rượu. Có khoảng 13%, tương ứng với 34,5 triệu dân số của Indonesia không theo đạo Hồi, tức dân số tiêu thụ rượu tiềm năng là không hề nhỏ. Hơn nữa, các thành phố trẻ, nơi rượu, bia dược sử dụng như công cụ cho các hoạt động xã hội, lại ngày càng tăng. Do đó, thị trường rượu tại Indonesia dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng.Tương tự các quốc gia Hồi giáo khác, UAE cũng cấm việc sử dụng thịt heo, song tiêu thụ thịt heo hàng năm tại nước này đang có xu hướng tăng. Bởi UAE cũng cho phép người dân không theo đạo Hồi và người nước ngoài được phép dùng thịt heo. Hơn nữa, dân số của UAE là 9,8 triệu người, thì có đến 90% là người nước ngoài.Trên thực tế, lượng tiêu thụ thịt heo trong năm ngoái của UAE đạt con số cao kỷ lục là hơn 549 tấn, ghi nhận xu thế tăng trong 3 năm liên tiếp.Từ đầu năm cho đến tháng 4 vừa qua, Hàn Quốc đã xuất khẩu 10 tấn thịt heo sang quốc gia Trung đông này, tăng 158% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự kiến cho đến cuối năm, lượng thịt heo xuất khẩu sang UAE sẽ đạt hơn 40 tấn.Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm giải thích thực phẩm của Hàn Quốc cao cấp và đảm bảo sức khỏe, nên doanh số bán thịt heo tại các siêu thị Hàn Quốc ở UAE đang tăng đều. Hiện tại, ngoài Hàn Quốc, UAE chỉ cho phép nhập khẩu thịt heo từ Đức và Kenya, nên thịt heo xuất xứ Hàn Quốc có nhiều cơ hội để mở rộng thị phần.