Mỹ công bố tài liệu về chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Donald Trump

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 2/7 (giờ địa phương) đã công bố tài liệu về chuyến thăm Hàn Quốc của Tổng thống Donald Trump vừa qua, tái xác nhận mối quan hệ bền vững giữa lãnh đạo Hàn-Mỹ, nhấn mạnh đến sự cần thiết trong việc phối hợp chặt chẽ giữa hai đồng minh trong vấn đề Bắc Triều Tiên.Tài liệu đề cập đến việc đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa miền Bắc lần cuối cùng và được kiểm chứng đầy đủ (FFVD) và thực thi toàn diện nghị quyết cấm vận Bình Nhưỡng của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Ngoài ra, nội dung tăng cường hợp tác trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và vấn đề đầu tư của doanh nghiệp Hàn Quốc vào Mỹ, cũng được nêu cụ thể trong tài liệu trên.Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong chuyến thăm vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã xác nhận với Tổng thống Moon Jae-in về mối quan hệ không gì có thể phá vỡ giữa hai nước, và cam kết sẽ mở rộng hơn nữa mối quan hệ song phương. Đồng thời, lãnh đạo hai nước cũng tái xác nhận việc đồng minh Hàn-Mỹ là "trục trọng tâm" trong vấn đề an ninh và hòa bình khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Cùng với đó, hai nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh đến sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong vấn đề Bắc Triều Triên, tái xác nhận cam kết thực hiện nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an để giải trừ hạt nhân miền Bắc lần cuối cùng và được kiểm chứng đầy đủ.Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định lập trường không thay đổi trong thời điểm hiện tại về việc thực thi các nghị quyết cấm vận miền Bắc, dù trước đó, Tổng thống Trump có đề cập rằng nguyên tắc này có thể thay đổi tùy thuộc vào kết quả đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều.Ngoài ra, trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm ngày 30/6, lãnh đạo hai bên đã xác nhận việc khôi phục đối thoại cấp chuyên viên, để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn miền Bắc, xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.Tài liệu trên của Bộ Ngoại giao Mỹ còn bao gồm nội dung công nhận tầm quan trọng của chương trình đào tạo và huấn luyện của liên quân Hàn-Mỹ, nhằm duy trì tình trạng sẵn sàng của liên quân, giúp ổn định bán đảo Hàn Quốc.Bên cạnh đó, Tổng thống Trump và Tổng thống Moon đã cùng cam kết tăng cường hợp tác thúc đẩy tính minh bạch, pháp luật, quyền tự chủ, trật tự dựa theo pháp luật và nguyên tắc kinh tế thị trường trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hai bên đưa ra phương án hợp tác hỗ trợ phát triển năng lượng, an ninh mạng lưới thông tin kỹ thuật số, thiết lập năng lực thực thi pháp luật trên biển trong khu vực này.Cuối cùng, phần kết của tài liệu trên đề cập đến việc sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ đã góp phần làm giảm thâm hụt thương mại cho Mỹ, đồng thời liệt kê tên các doanh nghiệp Hàn Quốc đã đầu tư vào Mỹ kể từ sau khi Tổng thống Trump nhậm chức.