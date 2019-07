Phủ Tổng thống và Chính phủ thảo luận với lãnh đạo Samsung về đối sách vụ Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu

Photo : YONHAP News

Ngày 2/7, Chánh Văn phòng Chính sách Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Sang-jo đã gặp Phó Chủ tịch hãng điện tử Samsung Kim Ki-nam, thảo luận phương án đối phó vụ việc Nhật Bản siết chặt quy chế xuất khẩu với ba mặt hàng vật liệu công nghệ cao sang Hàn Quốc.Trong cuộc họp giữa Chính phủ, Phủ Tổng thống và đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành diễn ra tại Quốc hội vào ngày 3/7, ông Kim cho biết đã trực tiếp liên lạc với lãnh đạo 5 tập đoàn lớn, nhấn mạnh về sự trao đổi và hợp tác chặt chẽ. Trong thời gian tới, Chính phủ và doanh nghiệp sẽ cùng nỗ lực để khắc phục khó khăn.Sau Chánh Văn phòng Kim, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki, Phó Chánh Văn phòng an ninh Quốc gia Phủ Tổng thống Kim Hyun-jong, cũng đã gặp Phó Chủ tịch Samsung Kim Ki-nam, thảo luận về quy mô thiệt hại liên quan tới biện pháp trả đũa kinh tế của Nhật Bản, và phương án đối phó trong thời gian tới.Một quan chức cấp cao của Phủ Tổng thống tiết lộ với báo giới rằng ông Kim Hyun-jong mặc dù phụ trách chính sách Ngoại giao, nhưng là một chuyên gia về thương mại. Do đó, ông đã thảo luận với doanh nghiệp về đối sách liên quan.Ông Kim Hyun-jong từng giữ chức Chánh Văn phòng đàm phán thương mại dưới nhiệm kỳ Chính phủ Tổng thống Roh Moo-hyun và Moon Jae-in, đóng vai trò quan trọng trong quá trình ký kết, sửa đổi Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ, ủy viên Cơ quan phúc thẩm Tổ chức thương mại thế giới (WTO).Việc Phủ Tổng thống và Chính phủ tích cực tiếp xúc với lãnh đạo Samsung được phân tích là nhằm đối phó một cách hiệu quả với biện pháp trả đũa kinh tế của Tokyo, đồng thời thể hiện quyết tâm trao đổi tích cực với doanh nghiệp sản xuất chíp bán dẫn, bởi biện pháp đối phó của doanh nghiệp cũng mang ý nghĩa quan trọng không kém.