Cán cân vãng lai tháng 5 khôi phục thặng dư

Photo : KBS News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 4/7 công bố số liệu sơ bộ về cán cân quốc tế tháng 5 năm 2019. Trong tháng 5, cán cân vãng lai ghi nhận thặng dư 4,95 tỷ USD. Trước đó, trong tháng 4, cán cân vãng lai đã thâm hụt 660 triệu USD, lần đầu tiên thâm hụt trong vòng 7 năm, kể từ tháng 4 năm 2012.Việc cán cân vãng lai khôi phục thặng dư chỉ sau một tháng được phân tích là bởi cán cân hàng hoá duy trì được thặng dư, mức thâm hụt của cán cân dịch vụ đã giảm đi, và việc doanh nghiệp không chi trả cổ tức cho cổ đông trong tháng 5 như tháng 4.Mặc dù cán cân vãng lai đã trở lại đà thặng dư, nhưng các chỉ số cụ thể vẫn chưa thoát hẳn khỏi tình trạng đình trệ. Cán cân hàng hoá thặng dư 5,39 tỷ USD, nhưng là mức thặng dư thấp nhất trong vòng hơn 5 năm, kể từ tháng 1 năm 2014. Nguyên nhân chính dẫn tới mức thặng dư thấp là do xuất khẩu giảm 10,8% so với một năm trước. Thương mại thế giới đình trệ, đơn giá mặt hàng chíp bán dẫn giảm, là những yếu tố tác động lớn tới xuất khẩu. Đặc biệt, xuất khẩu chíp bán dẫn đã giảm tới 29,2% so với cùng kỳ năm ngoái, mức giảm sâu nhất kể từ sau tháng 3 năm 2009, thời điểm ngay sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.Trong khi đó, nhập khẩu giảm 1% so với cùng kỳ một năm trước, do giá các mặt hàng năng lượng, nhập khẩu máy móc giảm. Xuất khẩu giảm nhiều hơn nhập khẩu là nguyên nhân chính dẫn tới quy mô thặng dư cán cân vãng lai bị co hẹp trong tháng 5.Cán cân dịch vụ thâm hụt 900 triệu USD, quy mô thâm hụt thấp nhất trong vòng 2 năm 5 tháng, nhờ cán cân vận tải, du lịch đã được cải thiện hơn so với một năm trước.Cán cân thu nhập bao gồm tiền lương và các khoản thu nhập từ đầu tư như cổ tức, lãi suất, ghi nhận mức thặng dư 1,16 tỷ USD trong tháng 5. Trong tháng 4, cán cân này là yếu tố trực tiếp dẫn tới sự thâm hụt cán cân vãng lai, bởi tháng 4 là thời điểm nhiều doanh nghiệp chi trả cổ tức cho nhà đầu tư nước ngoài.Giai đoạn từ tháng 1 tới tháng 5, cán cân vãng lai đã thặng dư 15,53 tỷ USD, vẫn còn thấp hơn nhiều so với dự báo thặng dư cán cân vãng lai nửa đầu năm 2019 mà BOK đưa ra hồi tháng 4 vừa qua là 24,5 tỷ USD.